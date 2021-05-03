台灣唱片界傳奇人物、受封台語歌后實至名歸的「二姊」江蕙，在2015年正式封麥，雖然不再登台唱歌，但仍透過臉書跟粉絲們如朋友般保持互動，可以發現江蕙的第二人生，過得愜意清幽，唯感情這部分，多年來始終沒有個老伴，這至今仍是許多粉絲關心的事情，如今又有網友在百度詢問「關於二姊的選擇」，好奇江蕙跟兄弟檔張菲、費玉清，哪個比較有感覺？卻意外扯出另一名歌壇天王。

數十年來在歌壇汲汲營營耕耘、鐸獎不斷的歌后江蕙，封麥後學著為自己而活，而她在圈內的摯友費玉清，也跟隨她的腳步，在2019年唱完告別演唱會後封麥，也過起退休人生，怡然自得。

事實上江蕙一路經歷秀場時期、歌廳秀到音樂綜藝時期，跟張菲、費玉清連結很深，三人在螢光幕前是最佳拍檔，私下是超級好朋友，張菲兄弟從以前就總在節目上追求江蕙，還跟弟弟上演爭奪戲碼，雖然應該都是節目效果，但觀眾其實樂見天后情有所歸，非常支持她跟兄弟檔之一湊對。

有網友表示，說到天后江蕙的感情世界，她跟另一個人反倒比較近，「二姊之前跟洪榮宏那一段感情。傷二姊很深」，確實這是江蕙出道以來唯一承認過的戀情，當年她在夜總會表演時，與小自己2歲的洪榮宏相識相戀，這也是二姊的初戀，無奈因男方繼母反對，她與洪榮宏3年情斷，之後才有了張菲追求與求婚一事，但江蕙拒絕，至於費玉清，江蕙曾表示他是自已最欣賞的男歌手之一，也坦言小哥是可以結婚的對象，不過至今都沒動作，粉絲則覺得江蕙如今應該是單身主義者，而無論跟誰，「只要她幸福就好」。

(中時新聞網)