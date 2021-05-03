「經濟學人」以台灣雷達圖為封面稱台灣現在是「地球上最危險地區」；國防部長邱國正今天在立法院受訪時表示，台灣敵情威脅目前的確很嚴峻，但不要別人講什麼話，我們自己就「蹦蹦跳跳」。

至於上月30日一名陸籍男子駕駛橡皮艇橫渡台灣海峽稱要「投奔自由」，然而男子航行路上一路暢行無阻，被懷疑是怎麼躲過海軍、海巡及岸巡的監控，一直到上岸才被施工人員發現？

對此，邱國正承認過程中確實有缺失之處，海軍與海巡平常都有協定，會進一步與海巡聯繫，有狀況就互相通報，並將原因找出來後逐步改進。有媒體追問，是否可能是雷達監控疏失，邱國正則表示，他並不認為如此。

至於中國大陸海軍054A「濱州」號飛彈護衛艦本月1日現身台灣東北方海域，被台灣海軍基隆級驅逐艦與日本海上自衛隊分頭跟監、包抄，邱國正表示，國軍在這方面的應處，只要在範圍內及應變區，一定會派艦和飛機做處理。

邱國正強調，並沒有刻意要與哪個國家合作，就是針對自我防衛的領域，做應該要做的監偵工作。媒體問是否有通報AIT？邱則表示，與合作友邦都有合作，並不限於哪個單位，平常都有很多合作友邦，不便說明有哪些單位。

邱國正並指出，中共的電戰積極在偵蒐，那麼多年也看到的確具備一些能力，但國軍未必弱化，有一些反制，但如何運用，有賴於情資獲得或情資阻斷，這都有一定程序。「國軍一定會掌握，敵情不明，絕對不用談，所以一定要做，這是最基本的。」

(中時 )