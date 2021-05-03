「加一下LINE」是不少人現在認識新朋友的必經過程！不過，你是否也曾遇到這樣的困擾，就是加入對方的LINE帳號之後，找不到對方在哪裡？別擔心！一招解決你的困擾，趕快學起來！

LINE Blog文章指出，事實上如果你加入對方的LINE帳號後，直接點選「LINE主頁>右上方小鈴鐺圖示」就可以找到對方囉（如果新朋友還在你附近，事實上第二次掃瞄對方的LINE QR Code，便會自動跳轉到你們雙方的聊天視窗唷，這功能也相當好用）。不僅如此，小鈴鐺圖是還包含了以下更新資訊：

一、好友相關：

（1）OOO已成為您的好友；（2）您可能認識OOO？OOO已經您加入好友。 (對方透過電話號碼或LINE ID主動加你好友，但你還沒加對方)

二、「我的最愛」好友相關

當你點開LINE好友的個人檔案後，在右上方點選星號，就會變成「我的最愛」，然後透過小鈴鐺的通知就能更密切掌握對方的動態。請不用擔心，當你點選「我的最愛」對方不會收到通知。而當「我的最愛」好友更新以下資訊，都會在小鈴鐺顯示動態，包含：

（1）OOO更改了他的名稱；（2） OOO更改了他的個人圖片；（3）OOO更改了他的個人封面；（4）OOO裝飾了他的個人封面；（5） OOO更改了他的狀態消息；（6） OOO更改了他的背景音樂。

三、群組相關

當你被邀請加入特定群組，或是有人加入了某個群組，你都能在小鈴鐺收到通知。包含：（1）OOO加入「ABC」囉！立刻開始聊天吧！(2) 有人邀請您加入「ABC」。

四、生日相關 (包括好友與我的最愛)

會顯示當日生日的LINE好友，並出現「今天Ｘ月Ｘ號是OOO的生日！為對方送上祝福吧！」的提示。

(科技)