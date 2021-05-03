鄭照新。（黃福其攝）

國民黨記者會提出趙介佑服替代役期間惡行表。（國民黨提供）

國民黨記者會提出趙介佑惡行表，大多在蔡總統當黨主席期間。（國民黨提供）

國民黨記者會質疑民進黨染毒染黑。（國民黨提供）

國民黨上午召開「DPP黨證護航？染黑、染毒橫行，蔡總統難辭其咎」記者會，質疑民進黨過去標榜「清廉勤政愛鄉土」，如今完全執政、完全腐化，成了「黑金亂政害鄉土」、「黑道喬事搞江湖」，趙介佑自2016年長期惡行一犯再犯，蔡總統到上周三中常會還向黃承國開玩笑，顯示蔡第一時間根本不在意，直到最近媒體譁然，民進黨台北市黨部才倉促完成開除趙黨籍的程序以求止血，北市黨部主委吳怡農才轉述蔡「震怒」。

囂張!趙介佑涉毒逃兵全因黨證無敵？ 街訪民眾嘆:不信任政府

國民黨質疑「民進黨黨證無敵」，從趙介佑案衍生執政黨內部包庇、縱容的共犯結構，身為民進黨主席的蔡總統是看不見？或看見了卻不想處置？民進黨染黑、染毒，蔡總統身為主席，難辭其咎，須出面向國人道歉！

文傳會主委王育敏指出，趙介佑2013年4月申請加入民進黨，2016年大選期間擔任蔡英文台北市競選總部顧問，同年5月當選民進黨台北市黨部黨代表；同一時刻，蔡英文總統就任，民進黨重新執政。趙介佑的行徑開始囂張跋扈，聚眾傷人、恐嚇、暴力討債、鳴槍恐嚇，還在警察分局與洪姓借提犯人「特權會客」；以「清廉」為號召的民進黨徹底破功，趙介佑及其家族在民進黨內的政治實力，讓趙介佑有恃無恐，蔡英文該整頓的，難道只有開除趙介佑嗎？

她表示，更誇張的是，趙介佑目前仍是「役男」身分，依法應服役1年卻不斷逃役，期間還三番兩次恐嚇役男管理人員，其囂張跋扈的行徑，連國家公權力都視若罔顧。雖然趙因涉刑事案件經內政部核定停役，但依據《役男申請服替代役辦法》第2條規定，「申請服替代役役男，如因犯罪於法院審理中或經判決有罪確定，經替代役審議委員會審議通過者，主管機關得不予許可其申請服替代役或限制其所服替代役類 (役)別。」但趙前科累累，為何可以在今年回役時繼續服替代役？甚至能申請到居住地附近服役？令人質疑趙的黨證確實天下無敵，連服兵役都可以為他開方便之門嗎？

文傳會副主委鄭照新強調，民進黨過去標榜「清廉勤政愛鄉土」，現在是「黑道喬事搞江湖」，完全失去理想，因從媒體不斷披露內容，顯示「民進黨黨證無敵」。趙介佑2014年就有前科，為何仍可當替代役？還與眾不同，先擅離職守、恐嚇管理人，還可用家庭因素轉調北市，到自家附近的北投區公所，一般人根本做不到。

「層峰不重視，基層也就不在乎。」鄭照新強調，趙介佑4月20日因販賣毒品及詐欺等罪嫌遭北檢提起聲押獲准，惡行陸續被揭露，但4月26日，民進黨中常會，蔡英文卻沒震怒，還問曾任台北市黨部主委的黃承國「聽說你告媒體喔！」戲謔輕視的語詞，凸顯蔡英文第一時間根本就不在意，台北市黨部就沒有立刻處理，等到網路批判輿論延燒，蔡英文才震怒。若社會輿論沒有持續披露，蔡英文是否繼續視若無睹，民進黨是否繼續包庇縱容，讓趙介佑繼續危害台灣社會？蔡總統至今不出面站出來，代表就是利益共同體，清廉保證破產。

文傳會副主委黃子哲說，英系人物頻出包，黃承國、前民進黨台北市黨部評委趙映光、趙介佑皆有黑道背景，趙介佑甚至有前科，被視為英系大弟子的立委蘇震清涉貪污被起訴，英系立委陳明文傳出幫涉「館長」陳之漢遭槍擊案的槍手辦增見、高鐵丟失300萬元行李箱等等，都有高度爭議性，卻仍受到蔡總統重用。加上英系前立委、國安會祕書長顧立雄曾推毒品除罪化，立委蔡易餘要推國務除罪化，蔡總統通通要縱容及默許嗎？

「民進黨已是『黑金亂政害鄉土』。」黃子哲說雲林口湖鄉長林哲凌涉嫌以推動光電為名收賄1400萬元。2017年林受邀到中常會專題報告綠能，都到中常會報告了，民進黨要撇得一乾二淨嗎？因為蔡總統的撐腰和縱容，讓這些英系「系友」可以肆無忌憚、為所欲為，讓英系變「陰系」，成為民進黨內黑暗勢力，也讓民進黨蒙上黑金陰影，蔡總統至今卻未公開說明，完全沒展現態度。

黃子哲也諷刺，吳怡農在參選主委時趙映光陪同，吳卻在趙家父子出事後馬上切割，用過就丟，退輔會主委馮世寬曾批吳怡農是「渣男」，現在看來是合理判斷，呼籲吳怡農調查入黨申請書，只要發現推薦人有相關黑道、黑金背景的就調查，「不要只會打蒼蠅，也要會打老虎。」

王育敏說，趙介佑事件只是冰山一角，浮出的現象就是民進黨被染黑、染毒，這是蔡總統擔任黨主席以來長期放縱放任的結果，身為台灣最有權力的人，蔡總統應站出來整頓，也要為這次事件對社會治安造成的紛擾概括承受，向社會道歉。

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(中時 )