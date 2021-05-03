近日華航、諾富特飯店群聚感染事件，說明新冠肺炎病毒常因家庭密切接觸而傳播。北科大工業設計系學生首創融合三浦摺紙、磁浮原理，設計出空氣過濾隔離住宅Infinity bubble，避免家庭及社區群聚感染，入圍「金點新秀年度最佳設計獎」空間設計類。

今年在全台66校近六千件作品激烈競爭下，北科大工設系19件作品入圍25項，其中「Infinity bubble後疫情的空氣過濾住宅」、「LIGHTAID」、「自製衛生棉計畫」等7件作品晉級「金點新秀年度最佳設計獎」決審，將於5月16日角逐大獎。

北科大校長王錫福表示，即將畢業的78位新銳設計師，不只活用4年所學經驗，更展現新生代充分的企圖心、運用設計解決痛點的能力，關懷的議題涵蓋消除貧窮、確保健康福祉、性別平等、永續消費和生產、包容安全社區等多項聯合國永續發展目標，作品種類多元、切合時事，深具商品化潛力。

北科大工設系畢展即日起至9日於北科大藝文中心濟慶館、14至17日於南港展覽館2館展出，亦邀請業界人士參與合作，宣傳、展場規畫積極接軌產業，同學名片新增網路作品集，周邊商品別具質感。

新冠肺炎病毒常因家庭密切接觸而傳播，當有家人出現疑似染疫症狀，可否立刻獨立隔離？李佳渝、李美欣首創以三浦摺疊仿生概念設計的空氣過濾住宅Infinity bubble，摺疊收納時可使體積縮減至4％，便於運送各地。基於磁浮原理，內層通電後即可展開HEPA過濾層，亦參考負壓病房設計，外層讓空氣只進不出，避免疫情在家庭及社區擴散。

李佳渝從小在大陸生活，李美欣是澳門僑生，去年初疫情起，她們都在對岸過年，「當時台灣可能封鎖國境，機票改了三次，很怕不能回台作畢製。」切身體會疫情大大影響日常及未來生活，希望這個隔離住所的概念設計可為後疫情社會提出解方。

(中時 )