台積電(2330)董事長劉德音接受美國電視台專訪，他表示，美國應投資研發，培養更多的博士、碩士及學士進入半導體製造，而不是試圖改變供應鏈。

劉德音日前在台積電新竹總部接受哥倫比亞廣播公司CBS節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，專訪內容今天播出。

針對英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）談到，因為世界上有很多晶片在亞洲製造，有必要重新平衡供應鏈問題。劉德音表示，美國應投資研發，培養更多的博士、碩士及學士進入半導體製造，而不是試圖改變供應鏈。

劉德音指出，改變供應鏈成本高昂，若要保留自己的技術，放棄全球合作，恐將減緩創新的速度。

至於英特爾（Intel）執行長季辛格受訪時坦言英特爾在製造領域落後台積電，對於英特爾為何會居於落後，劉德音說，「我們也感到驚訝」。

台積電董事長劉德音也指出，台灣半導體被稱為「矽盾」，意味著世界都需求台灣高科技支持，因此沒有人希望台灣發生戰爭，他也希望不會發生。

對於主持人問及美國人是否該擔心晶片多在亞洲生產，劉德音表示，他能理解這樣的疑慮，但晶片是否在亞洲製造不是癥結所在，因為無論晶片在何處生產，都會因疫情產生短缺。

劉德音再度強調，晶片短缺與晶圓廠所在地無關，他並認為，6月底將可趕上車用晶片客戶的最低需求，但這不代表車用晶片短缺情況，將在2個月後結束。

節目主持人提問關於車用晶片短缺情況，使車廠被迫減產等待，損失數十億美元。劉德音回應，去年12月時聽聞車用晶片出現短缺，台積電在今年1月，盡可能擠出更多晶片產能給車廠，預期到6月底，將能趕上客戶的最低需求。不過，劉德音表示，這並不代表車用晶片短缺情況，將在2個月後結束，供應鏈還需進行自我調整，車用供應鏈既長又複雜，供給循環約須7至8個月時間。

(時報資訊)