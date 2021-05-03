美股四大指數上周五全面收黑，加上國內疫情再度升溫疑慮，使台股走勢持續承壓。受電子權值股疲弱拖累，加權指數今（3）日開低61.14點跌落5日線後一路帶量下殺，一度重挫288.32點或1.64％、下探17278.34點，櫃買指數同步開低走低，跌幅一度達2.15％。

截至11點25分，加權指數下跌189.30點或1.08％、為17377.36點，跌幅有所收斂，成交量估量增至近6000億元。櫃買指數下跌3.3點或1.53％、為211.78點。法人認為，台股短線震盪態勢不變，關注17200點關卡是否有撐，並留意近期強勢的傳產族群追高風險。

盤面各類股走勢分歧，由擁原物料題材護體的傳產族群領漲，以航運股漲逾5％最強、玻陶股漲逾3％居次，鋼鐵、紡纖股漲逾1％，金融股亦漲近1％穩盤。不過，成交量最大的電子股挫跌逾2％，汽車股同步挫跌逾2％，觀光股受疫情升溫衝擊跌逾3％，表現明顯偏弱。

權值股漲勢亦見明顯兩極，時隔9年再配發股票股利的富邦金(2881)飆漲逾9％，國泰金(2882)同步勁揚逾2％，帶動金融指數站上1500點、再創1998年4月以來23年新高。航運族群則由長榮(2603)飆升逾8.5％拉抬，台塑(1301)亦穩揚逾1.5％。

電子權值股表現續疲，聯發科(2454)重挫逾8％、聯電(2303)跌逾5％、日月光投控(3711)跌逾4％，股王大立光(3008)跌逾2.5％、鴻海(2317)跌逾2％、台積電(2330)跌逾1.5％，面板三將友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)遭外資開槍降評齊趴，跌幅均逾7％。

法人指出，受達拉斯分行總裁指出聯準會應討論量化政策拖累，致使美股四大指數上周五全面收黑。不過，近期美國經濟穩健復甦、企業財報優於預期態勢未變，基本面對美股仍有撐，後續則需留意美國貨幣政策調整對金融市場影響。

法人認為，在美國科技股未轉為相對強勢前，資金難以大量回流電子族群，加上內資法人操作相對保守，呈現散戶偏多但法人偏守操作態勢，使台股近日高檔續攻逢短線獲利調節賣壓浮動，造成指數走勢波動加劇，盤面類股輪動快速，由具業績及題材股擔當主力。

台股今日帶量挫跌，但加權指數盤中下探17278.34點後止跌回升，法人認為17200點為多空決斷關鍵，在未見高檔巨量長黑破線前，短線震盪爬升態勢不變。操作上短打營運展望樂觀、首季財報優於預期、漲價或缺貨題材股，如電子業績、傳產原物料相關類股等。

(時報資訊)