瑞昱(2379)將在本周三舉辦法人說明會，美系外資出具最新研究報告，瑞昱PC業務持續強勁、Wi-Fi市場競爭下，第二季毛利率恐有小幅修正風險，但外資也認為，假設下半年市場無庫存修正的狀況下，則瑞昱毛利率將持續擴張，維持加碼評等、目標價666元。

美系外資表示，瑞昱將在5月5日舉辦法人說明會，預估瑞昱隨著第二季、第三季陸續啟動漲價下，將有利於長線毛利率的擴張。展望第二季，瑞昱PC業務持續增長，惟Wi-Fi市場競爭下，單季毛利率恐由第一季的44.8%下降到43.1%，另外，瑞昱在預期下半年在沒有進行庫存校正的情況，第二季表現有機會超乎市場預期，維持加碼評等、目標價666元。

瑞昱將在周三舉辦法人說明會，美系外資提出4種可能，首先，若下半年季節性需求持續強勁，則瑞昱第二季營收季增上看5%、毛利率逾46%；第二，若下半年季節性需求正常，則第二季營收季增長0~5%、毛利率落在44~46%；第三，下半年季節性需求低於上半年，則第二季營收季減少0~5％、毛利率落在42~44%；最後，若下半年有出現庫存調整，則第二季營收將下降逾5％、毛利率恐低於42%。針對上述4種可能，美系外資認發生機率分別為25%、45%、25%以及5%。

瑞昱第一季營收233.4億元，季增加5.68%、年增加46.54%，單季歸屬母公司淨利30.54億元，季增加16.36%，年增加87.27%，營收、淨利同創歷史新高，單季每股獲利為5.98元。

(時報資訊)