期待著放長假，才覺得有足夠的休息恢復精力？其實，日常工作日中，有短暫的休息時間，也能讓自己保有活力。根據北卡羅來納州立大學發布的1項研究指出，讓員工自主決定何時｢微休息｣，意指工作中短暫的、自主的、即興的喘息，能符合公司的最大利益，能幫助員工管理自己的精力，更投入工作，有助提升工作效率。

另外，依據董氏基金會2020年參與企業紓壓日體驗課程的員工回饋彙整資料，上班族最感到有壓力的事件為「健康」，其次為「時間」；而勞動部109年勞工生活及就業狀況公布的調查顯示，勞工最希望企業提供的第1名為「福利措施」；可知，員工對於企業提供促進身心健康的需求。

董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任說明，除了身體的休息，心理層面的放鬆也同樣重要，過多的壓力常影響到工作表現和日常生活，產生情緒低落、失眠、注意力不集中、工作效率下降或不想上班、老想請假等情形，加上若本身有要求完美的個性，或家中同時有小小孩或長輩需要照顧的壓力，就可能引爆成為心理疾病。

除了身體的休息，心理層面的放鬆也同樣重要。（圖／NOW健康提供)

董氏基金會從2012年開始，與多家企業合作，推動企業舒壓日，提供舒壓體驗課程，藉此提醒企業重視員工的心理健康。

她提醒上班族，工作日內，仍可以給自己安排「微休息」，不管是吃點零食、喝個飲品、讓眼睛離開電腦、和同事聊一下或辦公室伸展操等。

微休息像是補充電力，同時就是一種舒壓。董氏基金會今年企業舒壓日推廣的主題─self-care，就是提醒上班族一定要學會照顧自己的身心健康、適時舒壓，用健康正向的態度面對工作。

(中時新聞網)