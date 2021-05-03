前衛生署長楊志良近日在《中國時報》撰文〈台灣徹底崩壞，1450萬歲〉，重提他2012年出版《台灣大崩壞─挑戰沒有希望的未來》一書中提及台灣的「四不一沒有」：不婚、不育、不養、不活，年輕人沒有前景。他3日接受廣播節目專訪時不改大砲本色，建議近日因領養退役搜救犬樂樂而引發爭議的蔡英文總統，「養貓養狗很好，但是若能領養一個嬰兒更好」，蔡總統選擇不婚不生，人民都尊重，但養過小孩，她才會知道這個過程，心中才會有老百姓。

楊志良表示，其實很不喜歡寫〈台灣徹底崩壞，1450萬歲〉這種負能量文章，心中覺得悲慘；原先也以為會被很多網軍攻擊，但好像也沒有，「可能我講的是對的吧？」

楊志良表示，醫師除了醫治病患，也要醫治國家，台灣2020年已經「生不如死」，人口負成長，未來必定每況愈下。台灣生育率已經很低，虐兒更加嚴重，帳面上說一年1萬個，其實加上黑數可能有7萬人；另外還有棄老、虐老問題，老人家愛面子，相信一定也有黑數。高度發展國家像是瑞典、丹麥、美國、法國等，總生育多在1.73至1.88之間，都比台灣高；他們的社會老化速度緩慢，有很長的時間可以調適，且多無嚴重虐兒、虐老，青少年不活的現象。

楊志良表示，棄老問題尤其嚴重，像日本電影《楢山節考》就是談日本古老山村的棄老傳統，貧困環境下老人被棄養的人倫悲劇；之前也有書籍《下流老人》、《70歲死亡法案》 ，尤其《70歲死亡法案》的文案第一句就是「為了國家，請去死吧」，真的是很悲涼。

楊志良語重心長向總統蔡英文或是監察院長陳菊喊話：「養貓養狗很好，但是我真的建議她們去領養一個嬰兒，」嬰兒發燒、肚子餓、哭鬧，大人就是只能忍耐。他表示，蔡總統可以不婚不生，我們都尊重：「你養過（小孩），你才知道這個過程，你心中才有老百姓。」

(旺報 )