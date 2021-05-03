擔任國中老師的藍姓男子與劉姓女子婚後感情生變，藍男從劉的手機內發現她與其他男子在床上裸身彼此依偎、身體緊貼的畫面，他提告離婚獲判准確定外，法官認為劉女侵害配偶權，判決須賠償他精神慰撫金30萬元定讞。

藍主張與劉女在2015年結婚，但劉女在2017年離家後，多次與蔡姓男子同住，並拍攝親密、出遊照片，至少有17次親密行為，2人逾越一般交友分際之不正當往來，劉女侵害他基於夫妻婚姻關係所享有之身分法益，並致伊精神上受有莫大痛苦，須賠償損失。

歷審勘察照片發現，除了有劉女與蔡男在房間或公開場所緊密相擁、牽手、親吻之畫面，更有劉、蔡在床上裸身彼此依偎、身體緊貼之畫面，可認2人互動親密已非一般普通朋友關係，足徵存有逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正當往來。

法官認為，劉女的行為已逾社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，令藍男飽受身心煎熬而情節重大，判決劉女須賠償精神慰撫金30萬元，全案定讞。

(中時 )