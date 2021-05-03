紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（3）日表示，隨著大陸在國際社會的角色轉變，紐西蘭與大陸之間關於價值觀、利益、體制的分歧已經愈來愈難調解。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）3日在中國商務峰會演說時表示，隨著大陸在國際社會的角色轉變，紐西蘭與大陸之間關於價值觀、利益、體制的分歧已經愈來愈難調解。

路透社報導，紐西蘭總理阿爾登今日在北島奧克蘭（Auckland）舉行的中國商務峰會（China Business Summit）發表演說時指出，隨著大陸在國際社會中扮演的角色愈來愈大以及轉變之下，紐陸兩國之間制度的分歧，以及兩國有關形塑體制的利益、價值觀之間的分歧，已經變得愈來愈難調解。

阿爾登指出，關於中國大陸，「有些事情是紐西蘭不同意、不能、未來也不會同意的」，但也強調這些分歧不必然定義了兩國之間的關係，「這是我們、許多印太地區國家、歐洲、其他地區國家設法克服的挑戰。」

「作為強權，中國對待夥伴的方式對我們而言很重要，我們將會持續推動我們相信的事，並且持續支持以規則為基準的體制。」

值得注意的是，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）4月才表示，對於由澳洲、英國、美國、加拿大、紐西蘭組成的五眼聯盟擴大職權與角色範疇感到「不舒服」。

美國政治網站Democracy Project分析師米勒（Jeffrey Miller）評論，阿爾登的發言並沒有改變紐西蘭整體來說轉向「友好中國」的立場，他說阿爾登及馬胡塔正在推銷新立場，也就是紐西蘭正在推動一個不忠於任何一個主要集團、更獨立的外交政策。一直以來，紐西蘭都不願運用五眼聯盟取得的情報來批評北京。

大陸是紐西蘭最大貿易夥伴國，佔紐西蘭出口總額達1/3，北京先前指控五眼聯盟成員國聯合起來針對大陸，在香港、新疆問題上發布評論。

紐西蘭國會預計明（4）日將審查一項宣布新疆發生種族滅絕的動議。

阿爾登在演說中強調紐西蘭將會獨自、或是透過夥伴關係持續談論這些議題，不過也強調應對和中國的關係並不總是這麼容易。

(中時新聞網)