高雄輕軌二階工程2日正式動工，目前施工路段位於大順一路（龍勝路至龍德路），並在路中央架設12.9米的施工圍籬，高雄市副市長林欽榮在3日前往視察，在動工後首個上班日交通並無嚴重壅塞情形，林欽榮也要求相關單位，務必在明年10月底前，完成C17到C24站通車。

為了減緩輕軌大順路段施工對交通的影響，林欽榮親自督導市府各單位全部動員，比照拆除中博高架橋的聯合行動，謹慎推動輕軌二階的各階段施工作為，除了監控分析路段車流資訊，也透過周邊道路號誌時制，加派警力疏導交通。

林欽榮表示，因為高雄環狀輕軌環差報告4月22日已經由環保署核定通過，他們沒理由不動工，目前整體的規畫會在今年底完成C17到C20站施工，而C20到C24則會趕在明年10月底完工通車，由於考量施工路段北側的地下大型雨水箱涵設施老舊，施工過程中會藉輕軌工程一併完成雨水箱涵改建，兼顧地區交通環境及防洪排水需求。

林欽榮指出，輕軌大南環路段通車後，經過數據統計，輕軌運量激增3倍多，目前輕軌班距是15分鐘一班，未來將會陸續加密班距，預計在今年夏天會縮短為7.5分鐘，而今年底C20站如期通車後，班距更將縮短為5分鐘一班，這是讓大家相當期待的事情。

但林欽榮視察施工及當地交通狀況時也發生小插曲，有反對輕軌二階的民眾到場抗議，黃姓民眾質疑，為何高雄最重要的輕軌環狀線要蓋在交通原本就壅塞大順路上，現在施工僅僅不到100公尺，當然沒有嚴重壅塞情況，但未來無論施工或輕軌通車整條圍起來，交通的壅塞情況讓他不敢想像。

黃姓民眾更氣憤指出，輕軌運量前年共27萬6000人次，今年則是26萬4000人次，相比之下輕軌增加9站，運量卻減少4％左右，市府竟然拿去年只有8萬9000千人次運量的數字，還沾沾自喜說成長3倍，市府根本就是為了讓二階輕軌施工合理化，在宣傳假象、誤導民眾。

(中時 )