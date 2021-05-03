明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）近年雖然頻爆婚變，但隨著兩人日前被陸媒拍到帶兒子「小海綿」看病，才間接打破謠言，而Baby近日則被網友直擊，帶著小海綿現身機場，但她一路上都快步走，小海綿則是在後方狂追媽媽，引發網質疑Baby怎麼放心讓4歲小孩跟在後面追，不過真相其實藏著Baby滿滿的母愛。

Angelababy近日被直擊，帶著兒子小海綿現身機場，母子倆要準備去享受天倫時光，32歲Baby放下一頭長髮，她身穿白色短版上衣、寬版牛仔褲，大方展現蠻腰線條，Baby穿搭輕鬆有型，俏麗模樣看不出是一個孩子的媽，不過Baby一路上都在小跑步，看起來似乎是在趕飛機。

Baby一路狂奔，兒子在後面追著媽媽跑。（圖／取材自微博）

而在Baby身後，則有一個小孩身影拉著小型行李箱緊追，正是她的4歲兒子小海綿，只見Baby一邊小跑步、還不時回頭看兒子，而小海綿則是跟著媽媽的腳步狂奔，模樣萌翻、很可愛，但卻也引發網質疑，Baby怎麼放心讓4歲小孩跟在後面追。

對此，就有網友跳出來還原現場狀況，表示當時還有保母和助理同行，而Baby不願讓小海綿被曝光，所以一個人往前跑拉開距離，小細節就可以感受到Baby滿滿的母愛，同時，粉絲也呼籲不要看圖說故事、怒斥酸民惡意解讀。

儘管黃曉明和Angelababy頻被傳婚變，不過小倆口日前才被陸媒直擊，帶小海綿到醫院看病，雖然黃曉明先護送妻兒離開，他再獨自搭另一輛車離去，不過一家三口難得同框，也算是以行動打破婚變謠言。

(中時新聞網)