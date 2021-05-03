中職》樂天桃猿人事異動 原總經理川田喜則接任副董事長 12:112021/05/03 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天桃猿球團今天做出人事異動，由總經理川田喜則（左）接任副董事長一職。（資料照，陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天桃猿球團今天做出人事異動，由總經理川田喜則接任副董事長一職，原副董事長渡邉崇因完成階段性任務後歸建台灣總部。 樂天桃猿球團公告如下： 台灣樂天棒球隊股份有限公司人事異動，原總經理川田喜則接任副董事長一職，原副董事長渡邉崇因完成階段性任務後歸建台灣總部，新任台灣樂天棒球隊股份有限公司總經理則由前東北樂天金鷲事業本部長大石幸潔擔任。 中職》詹子賢棒打王維中 4.2局失3分敗投候選人退場 中職》王溢正重返先發 徐若熙龍象大戰拚首勝 (中時 ) #副董事長 #樂天桃猿 #人事異動 #總經理 #川田 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》擔心副作用影響成績 兄弟球員傾向不打疫苗 14:452021/05/02 體育 中職》擔心副作用影響成績 樂天球員接種疫苗意願不高 18:132021/05/01 體育 中職》出賽機會不多 龍隊林旺億宣布引退 16:072021/05/03 體育 中職》打擊榜前10不見富邦球員 林益全第17名已是團隊最佳 16:552021/05/03 體育 中職》陳真關鍵二壘打鎖勝果 富邦中斷獅隊4連勝 18:322021/05/02 體育 中職》兄弟叫上余謙隨隊 就近觀察有望補先發戰力 13:412021/05/02 體育 電影輔導金信託龍頭第一銀行公益包場《聽見歌 再唱》 力挺國片 17:542021/05/03 財經 陳時中視察桃醫AZ疫苗施打 部長剛走就有男子暈針急送醫 18:012021/05/03 生活 中職》陳琥本周將先發 盼減少失投、專注每一球 14:222021/05/02 體育 台灣應材環境教育推廣 六年70校四萬名師生參與 11:112021/05/03 財經 諾富特風暴再增本土4例 24人染疫 規模超過桃醫群聚！足跡範圍擴散 社區防線拉警報 04:102021/05/03 焦點要聞 體育熱門新聞 格鬥》背負14億人期待 張偉麗剃掉長髮宣告未來目標 - 體育 違規踢頭遭判失格 UFC首位10敗女拳手出爐 - 體育 MLB》洋基抗癌投手復活 賈吉關鍵一棒宰老虎 - 體育 MLB》張育成打擊終於開張 兩出局滿壘敲安建功 - 體育 中職》出賽機會不多 龍隊林旺億宣布引退 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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