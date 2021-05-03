樂天桃猿球團今天做出人事異動，由總經理川田喜則接任副董事長一職，原副董事長渡邉崇因完成階段性任務後歸建台灣總部。

樂天桃猿球團公告如下：

台灣樂天棒球隊股份有限公司人事異動，原總經理川田喜則接任副董事長一職，原副董事長渡邉崇因完成階段性任務後歸建台灣總部，新任台灣樂天棒球隊股份有限公司總經理則由前東北樂天金鷲事業本部長大石幸潔擔任。

(中時 )