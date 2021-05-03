花蓮縣政府今天上午舉辦「帶狀皰疹疫苗接種記者會」，民政處長林金虎（中）在花蓮縣長徐榛蔚（右）及、衛生局長朱家祥（左）見證下，接種條件疫苗。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚擔任起副縣長顏新章的女兒，幫他捲起衣袖，方便他接種帶狀皰疹疫苗。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚捲起副縣長顏新章的袖子後，還一度建議他要勤運動，練肌肉，幽默對話令現場笑聲不斷。（羅亦晽攝）

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹是長者常見的疾病之一，雖然症狀輕微不至於致死，但疼痛感卻令人徹夜難眠，嚴重影響生活品質；由於花蓮縣內65歲以上老年人口佔總人口17.5％，花蓮縣政府超前部署，連續4年，每年將提供3000劑疫苗供長者接種，符合條件者即起可到13鄉鎮市衛生所施打。

花蓮縣政府今天上午舉辦「帶狀皰疹疫苗接種記者會」，花蓮縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、民政處長林金虎、衛生局長朱家祥等人皆出席，顏、林2人符合接種條件，林施打完後，徐也鼓勵顏上前接種，幫忙他捲起袖子，還一度笑稱自己是顏的女兒，「今天帶爸爸來接種」，甚至看到顏的手臂，還建議他要勤運動，練肌肉，幽默對話令現場笑聲四起，場面溫馨。

朱家祥指出，帶狀皰疹主要由水痘病毒引起，尚未有疫苗前，只要感染到這些病毒，即便身體復原，它們也會潛伏在人體的神經節內，等到年紀大免疫力下降後，病毒就會伺機沿神經跑出來，進而產生皮膚病變，如出水泡、長水痘等，甚至影響神經，產生許多人無法忍受的疼痛，且一痛就是好幾個月。

朱家祥說，帶狀皰疹疫苗的疫苗是水痘疫苗6倍劑量製造而成，有效度很高，施打後對身體有很好的保護力，由於患者近一半比例是超過60歲的長者，加上糖尿病患者的感染率更高，不過在接種疫苗後，可以降低5至7成的罹病率，且效果可維持10年之久。

徐榛蔚說，花蓮已進入高齡化社會，長者疾病的預防格外重要，縣府近年不斷推出許多相關福利政策，協助維護老大人們的健康，今年更是領先全台，推出4年期的計畫，2021年至2024年，免費提供一劑約5、6000元的帶狀皰疹疫苗，每年提供3000劑，本縣50歲以上中低收入戶、65歲以上的糖尿病族群皆可免費接種。

此外，民間有不少治療「皮蛇」的偏方，如喝藥水、塗藥膏等，朱家祥提醒，仿間偏方都不是正確的治療方法， 若不慎將水泡弄破，更容易造成細菌感染，使症狀更加嚴重，對於治療也會有負面結果 ，若民眾感染還是需要透過專業的醫療院所治療。

朱家祥另呼籲，民眾若有先接種其他疫苗，建議隔兩周再來施打帶狀皰疹疫苗。

(中時 )