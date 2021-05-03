矽力-KY（6415）股價3日再度衝破3,000元大關，本次還同步超車股王大立光（3008），在台股成交量大爆發之際，悄悄上演換股王戲碼，外資認為，股王大戰啟動後，一時半刻不易有結果，短時間戰火將會延續，就看大立光是否能保衛成功。

股王大立光營運逆風未除，先前在法說會上釋出，展望第二季，因高階CIS、應用處理器（AP）受到先前的大雪的天災影響，研判4月營收將持續下滑，5月的出貨狀況仍不理想，導致股價持續疲軟。

廣發證券指出，根據大立光經營管理階層觀點，在手的高階鏡頭專案並沒有因為時間推遲而取消，反而看到愈來愈多的7P專案，同時9P鏡頭也確立design-in。多數外資研究機構對大立光仍具信心，看好大立光長線競爭優勢。

矽力-KY日前於法說會展望正面，2021年營收目標維持20～30％成長，因新應用如：資料中心、車用、5G設備逐漸放量，毛利率將逐漸回升，為正向發展，長期毛利率將回到45～49％水準。

另外，矽力-KY也看到5G智慧型手機加速快充、無線充電的滲透率提升，矽力-KY的快充晶片也將隨著市場快速成長。法人認為，2021年矽力-KY在晶圓代工產能上取得有利位置，IDM廠缺貨也加速矽力-KY在新產品與新應用導入速度，2021年成長動能將來自於新應用資料中心、車用、5G設備與智慧型手機，此成長性將延續至2022年。

(工商 )