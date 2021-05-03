時事評論員管仁健去年6月撰文批評國民黨前副祕書長蔡正元是「特務出身」、「與馬英九這種職業學生師出同門」，遭蔡控告妨害名，士林地檢署今年2月偵結，認定「特務」一詞具有貶抑之意，依誹謗罪提起公訴。全案今早開庭後，蔡正元在臉書發文，依照管在庭上的邏輯，反詰「管仁健是不是特務出身？」

蔡正元說，管仁健寫文章指控蔡正元是「特務出身」，被檢察官提起公訴，今早開庭。管仁健在庭上辯稱蔡正元雖然不是「特務」，但「身邊」有人是特務，就算是「特務出身」。現在依管仁健的「推理」，看看管仁健是不是「特務出身」？

蔡正元表示，據網路資料顯示，管仁健的父親叫管恩然，管恩然隨國民黨軍隊來台，擔任澎防部司令李振清的副官，李振清就是白色恐怖的發動者，作為李振清副官的管恩然，依據管仁健的說法，算不算「特務」？管仁健心知肚明。

蔡正元強調，如果管恩然算是「特務」，依據管仁健的「推理」，管仁健有了「特務DNA」，管仁健就不只是「特務出身」了。

(中時 )