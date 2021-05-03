華航諾富特飯店群聚至今已累積24人感染，新北市長侯友宜日前提出質疑，認為中央應變速度慢是嚴重疏失，衛福部長陳時中今天回應，居家隔離需要謹慎使用，「不是說想關誰就關誰，關的越嚴恐怕會讓跑的人越多。」

陳時中今登上廣播節目說明近期的疫情作為，針對侯友宜的質疑，他強調防疫是一步一步，有多少證據辦到多少地方，一旦匡列居家檢疫就是限制人身，「公權力不是這樣任意使用的，需要謹慎小心使用，否則關的越嚴跑的人越多，就會造成民眾與政府上的對抗。」他也說，外界對防疫有許多想法，「只要是提供正面的建議，都會思考是不是要改進。」

除侯友宜之外，藍營立委近期對於機師的居家檢疫天數過短也頗有微詞，陳時中表示，先前採7＋7的居家檢疫規定，確實有立委前來關切，但沒有所謂的施壓，我的個性就是廣納各方意見，再讓專家來研議，只要合理就做，不合理就不做，不會說關起門來什麼話都不聽。

陳時中強調，先前因紐籍機師染疫案讓機師的居家檢疫規定改為7＋7，但後來發現航空公司根本無法運作，因此才又改回5＋9，但後來考量五天內若不採檢，繼續執行飛航任務可能難以釐清機師團體內的感染狀況，因此後來才全面改成三天後採檢陰性者，才能再度執行飛航任務。

陳時中也說，這次諾富特群聚中，未看到有機師是採檢陰性後又爆發感染，因此沒有證據顯示本次疫情與居家檢疫天數縮短有關，至於未來是否要更動機師的檢疫規範，還要看整體機師的檢驗結果出爐後而定。

(中時 )