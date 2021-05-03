蕭敬騰昨在廣州長隆水上樂園電音節開唱。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰昨在廣州長隆水上樂園電音節開唱。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰昨在廣州長隆水上樂園電音節開唱。（喜鵲娛樂提供）

蕭爸爸昨迎接74歲生日。（翻攝蕭敬騰IG）

蕭敬騰昨在廣州長隆水上樂園電音節開唱，他抵達沒多久，廣州就發布了雷雨大風的天氣警報，雨神真的不是喊假的，甚至「蕭敬騰廣州下雨」還成了微博熱搜詞！在做足設備安全措施下，老蕭一開場就帶來〈王妃〉炸翻現場，接著演唱〈只能想念你〉、〈讓我為你唱情歌〉、〈猴籠〉、〈薩哈星球〉等歌，與千位觀眾在雨中大跳「17N9舞」，滿場跑的老蕭全程沒撐傘，全身濕透仍活力滿點。

蕭爸爸昨（2日）迎接74歲生日，老蕭因人在外地工作，無法趕回台灣，特地PO文邀粉絲一同祝福蕭爸爸，「快來給我爸祝福，他想紅」！蕭爸在照片中身穿吊帶裝和一頂十分時尚的帽子，合掌許願、吹蠟燭的照片，讓他整個人看起來超年輕，怎麼也看不出他的真實年齡，卻意外發現蕭爸爸和泰籍網紅Alizabeth娘娘長得超像，沒想到娘娘本人現身留言「我看到自己當爸爸的樣子」，令網友忍不住笑噴，而蕭爸爸想紅的願望果然實現了，撞臉娘娘一砲而紅。

(中時 )