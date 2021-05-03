3日早盤，KOSPI受到多空拉鋸，指數在平盤上下游走。韓國經濟數據雖亮眼，不過新冠疫情還是很嚴峻，KOSPI目前是在3,146.51點，下跌1.35點或0.04%。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率則上升。

韓國最新出爐的經濟數據亮麗，包括首季工業生產指數增加1.7%，來到111.2位置，同時也創21年新高紀錄。另外，4月PMI(採購經理人指數)也連增7個月。

不過近來，新冠疫情在印度已擴散成一發不可收拾，幾乎成為地表最為嚴重地區。鑒此，印度企業大亨就建言當地政府，應該採取最嚴厲社交措施，以及限縮經濟活動來救人命，否則目前已近乎瓦解的醫療體系將撐不了多久。

三星電子漲0.61％，SK海力士漲2.34％。網路業者Naver漲1.53％，現代汽車也漲了3.30％。

Kiwoom證券認為，若要擔心股市可重新恢復放空，進而造成大盤的負面影響，這種想法是毫無根據的。不過，目前上下波動比較大，會在3日盤中持續上演。同時，亮眼的經濟數據，也為樂觀投資人增加信心。

之前，對KOSPI 200或KOSDAQ 150所實施的放空禁令，3日已正式取消。

匯率方面，一美元可兌換1,117.8韓元，韓元貶值0.49％。

至於韓國3年期公債殖利率上升1.5個基準點，至1.156％。

(時報資訊)