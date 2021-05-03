4月份台股人氣爆棚，成交量一路放大，單日成交金額在4月22日合計上市櫃成交量衝至7675億元，創歷史新高；同時有四個交易日成交金額都在5000億元之上，台股ETF也在此期間投資人數再創新高，原型台股ETF於4月底總投資人數突破145萬人，其中，4月份新增投資人數第一名的是永豐台灣ESG(00888)，單月新增投資人數25,682人，成長比例達273.9%。

台股投資人參與熱度提升，台股ETF投資人也不斷增加，根據集保中心公佈數據統計，至4月29日止，台股原型ETF投資人數達145萬8、538人，4月份以來，增加人數達28、579人，其中，增加人數最多的台股原型ETF，是掛牌剛滿一個月的台股ETF永豐台灣ESG(00888)，這檔ETF從3月底剛掛牌時的9000多人，至4月29日投資人數達35、058人，成長比率達273.91%，除了新增投資人數大幅提升，總投資人數排名也擠前十大，名列第九大台股人氣ETF。

永豐投信分析，從4月份台股原型ETF新增投資人數的前十大人氣排行榜觀察，四大類台股ETF最受青睞，包括：台股高股息ETF、台股ESG ETF、台股中小型ETF與台股權值型ETF等四大類型，隨台股持續攀創新高，類股輪動加速，加上5、6月進入除權息旺季，投資人對於股息型、ESG概念、權值型或去年漲幅落後的中小型等ETF的參與度提升。

4月新增投資人數的前10名的台股ETF，依次為永豐台灣ESG(00888)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)、富邦台灣優質高息(00730)、富邦台灣中小(00733)、元大台灣高息低波(00713)、元大中型100(0051)、FH富時高息低波(00731)、永豐台灣加權(006204)。

(時報資訊)