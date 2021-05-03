高房價買房比登天還難，尤其是口袋不深的首購年輕人想買房，也沒想像中容易，但根據591實價登錄統計全台各大都會區中古大樓2房總價，在對比各區可支配所得，買房最幸福的縣市為桃園、高雄，房價所得比5年內就能買房，最難的不意外在台北市，可要不吃不喝12年才能買房。

「591實價登錄」整理六都、新竹屋齡3~40年的中古大樓2020年成交紀錄比較得知，首購族想買個符合居住品質的2房，每個縣市的幸福度不一，591房屋交易網新聞組組長畢務潔表示，首購買房最幸福的就是桃園及高雄，房價所得比4.5年，其中桃園市2房成交總價中位數落在520萬元，主因是在楊梅、觀音區中古大樓社區單價不少還在10萬元內，深受首購族喜愛，高雄則因楠梓、仁武等較外圍區段的中古屋1字頭行情，讓高雄成為首購買房最幸福的縣市之一。

買房幸福度也屬前段班的新竹市跟台南市，前者因為去年台灣防疫有功，科技產業維持高產能，也讓竹科人荷包滿滿，不只是竹北市房市起飛，拉抬周邊新竹市交易熱絡，2房房價所得比同樣是4.6的台南市有賴台積電設廠議題，帶動周邊房市發展，中古大樓2房產品總價中位數落在4百萬出頭，為全台重要都會區當中2房產品最平價的縣市，去年中古交易熱區像是在永康、東區，安南區等，受惠南科的購屋人潮支撐成交穩定。

買房「略難」的縣市為新竹縣及台中市，則是需約5年不吃不喝，新竹縣因有竹北市高價區的關係，2房成交總價硬比新竹市是多了快要百萬，可見竹科園區客的口袋深度，不過因為同樣也為竹科人的高收入，房價負擔還在合理範圍裡。另外，以台中2020年移轉棟數來分析，前三名區域分別為北屯、西屯、南屯三大屯區，畢務潔指出，其中北屯區幅員廣大，剛通車的捷運綠線也行經於此，周邊文心路沿線也有屋齡20年以上的中古社區，首購2房產品350~450萬之間的總價，換算下來還有單價還有1字頭的親民價格。

首購買房「不幸福」地區當然就在雙北市，近年來靠著捷運、百貨等基礎建設，新北市房市蓬勃發展，且因鄰近北市但房價相對親民，吸引許多台北首購族搶進，近年來房價也水漲船高，2房中古大樓總價中位數854萬元，再對比可支配所得須7年不吃不喝才能買房，因此不少想撿便宜的首購族，瞄準五股、鶯歌、淡水等地區看房，中古大樓仍有1~2字頭的價格頗受青睞。

最後天龍國台北市，當然堪稱首購買房心痛區，2房中古大樓物件總價中位數近2千萬的價格，十分驚人，再對比最新家戶可支配所得中位數，首購族在台北買房可要不吃不喝「苦存12年」，可說是全台最慘。

(時報資訊)