黃秋生出席《開著餐車交朋友第二季》卡司發布會。（LINE TV提供）

黃秋生與莊凱勛、蔡凡熙出席《開著餐車交朋友第二季》卡司發布會。（LINE TV提供）

LINE TV原創節目《開著餐車交朋友》，從開拍到播畢話題不斷，3日舉辦《開著餐車交朋友第二季》卡司發布會，三位主理人「香港影帝」黃秋生、「台灣第一硬漢」莊凱勛、「怪物新人」蔡凡熙首度公開同台。四月中來到台灣、四月底才結束居家檢疫的黃秋生透露，己不太會用高科技產品，這次隔離期間遇到詐騙，導致現在他的香港手機號碼被駭客駭入，號碼被鎖住，WhatsApp不能用、通訊錄也外流。

黃秋生表示，當時就是收到一個短訊，叫他把密碼發給對方，本來覺得奇怪想先問助理，但因隔離之故，助理不在身邊，他就先打給對方，「對方接電話說發錯了，問我可否把密碼發給他。覺得他是真人，就真的按了連結、發給他，一發完，再上WhatsApp就被屏蔽了，有些電話的通訊錄人名也都不見了」。

他說，老人家比較容易被詐騙，第一天他擔心對方不知道會傳什麼訊息給他的朋友，所以緊張了一天，連本來要做運動都沒有。被問會不會有通訊錄裡的大咖演藝圈朋友受害？他半開玩笑回「大咖的都不是我的朋友」。事隔多日，他苦笑說，現在該騙的應該都已經騙了，他目前只能用台灣的手機號碼，香港的手機號碼還沒拿回來。

而有了主持第一季時什麼都要做，又要煮菜、又要跟路人拍合照等各種擔當的經驗，黃秋生笑說，第二季他已經下定決心「什麼都不幹」，「都要交給他們！」莊凱勛笑說，這就是台灣的「部隊文化」。

黃秋生去年申請的就業金卡日前已經核准，在金卡效期效期內來台工作無需事前申請，效期最多三年。他說很不一樣，喜歡留多久就留多久，他也希望能來台灣教演戲，有在跟朋友研究想開小小的Studio（工作室）。這趟來台工作拍攝30天、12集，就會先回香港忙舞台劇，九月再來台灣。至於之前想開包子店，則仍在規劃中，還要跟朋友討論。被問為何不去英國而想來台灣發展，他開玩笑說「因為我英語講得不好」。

莊凱勛則建議他可以在台灣製作戲，他也覺得有機會當然最好，「很多人以為我就只是演員，其實我不單會演戲，舞台劇導演、寫劇本、電影導演都做過，有那麼多經驗，我不單可以演戲，還可以當導演、教學當老師」。

蔡凡熙說，以前對黃秋生的印象來自電影，以為本人會很嚴肅恐怖，結果一接觸，「發現秋生哥比我還會開玩笑，還幫我取外號，叫小鴨」，黃秋生解釋，因為覺得他本人和照片差很多，照片上白白的很像小鴨，就像洗澡時浮在水上的小鴨，好可愛。至於莊凱勛，他聽他是「台灣第一硬漢」，雖然莊馬上自謙「這封號看看就好」，但黃秋生秒回「我相信」。

(中時 )