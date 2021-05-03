中國、日本與韓國財長及央行總裁3日承諾通過提供「有針對性」的舉措，為受新冠疫情影響最嚴重的群體提供必要支援。
路透報導，中日韓三國是在亞洲開發銀行（ADB）年會期間舉行的線上會議後公布的聯合聲明中承諾，「實現具包容性的經濟復甦、保持長期的財政可持續性，並維持金融穩定性」。
亞洲開發銀行第54屆理事會年會於5月3日至5日以視訊會議形式舉行。會議將聚焦深化合作，以應對新冠肺炎疫情，實現韌性與綠色復甦。
財聯社報導，亞行行長淺川雅嗣在談到亞太地區在後疫情時代如何重啟時稱，需要強化供應鏈、關注地區健康安全特別是需要將疫苗作為公共產品、以及加強地區在財政方面的合作。此次年會將探討一系列議題，包括：亞洲經濟如何重啟、如何通過區域合作來實現有韌性的未來、討論第26屆聯合國氣候大會路線圖、成立亞太稅務中心、如何用數位化改革來重啟區域合作等。
(工商 )
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