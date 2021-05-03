現代媽媽很多都是蠟燭兩頭燒，工作之外還要兼顧家庭，全球人壽3日引用衛福部統計，即已婚或有同居伴侶的女性，平均每天有4.41小時是無薪照顧工作，尤其是有小孩的媽媽們更累，建議媽媽們可依小孩成長階段，為自己安排保險，作自己的後盾。

全球人壽建議，若小孩仍在學齡期，媽媽可以先為自己安排基本的醫療保障，如終身醫療險、實支實付醫療，作基本打底，若有餘裕，可接著安排長照險，以免自己倒下時，成為家庭的負擔；最後再以長年期繳費方式，安排美元利變終身壽險，藉由宣告利率及時間複利，規劃小孩的教育基金。

若是空巢期媽媽，即小孩已長大、出社會，全球人壽建議則將資金多用在自己身上，如增購自負額型實支實付醫療險，即在先前基本實支實付醫療險外，增購有自負額的保單，可拉高保額，因應現在日益進步的醫療自費部分。

其次是再次檢視自己的長照險額度，長照狀態下，每月可能需要看護費用、營養補給品、醫療耗材等，動輒要3~4萬元以上，若不想成為子女的負擔，亦可增加長照險的保額。

最後是退休金規畫，全球人壽建議可用美元利變增額終身壽險，有保單預定利率保底，再有宣告利率，若市場表現佳時，有機會拿到增額回饋金，可用來增加保額，加快保單價值金的累積速度，之後轉為年金，可作為退休時的穩定現金流。

全球人壽表示，依據衛福部最新的「15-64歲婦女生活狀況調查報告」指出，最近1年有收入的已婚婦女比例達77.5％，平均月收入為3萬1,568元，這些有收入的婦女中，平均提供收入的54％做為家用，即媽媽們亦是家庭經濟支柱，同時媽媽們除了工作外，還要兼顧家庭照顧，每天要多花4.41小時是無薪的家事及照顧人的時間，是另一半的三倍時間。

且目前平均生育年齡延後，很多媽媽都是30多歲才生第一胎，即媽媽40、50歲時，小孩仍需要教育基金，所以媽媽們也應提早規畫保單，愛自己也照顧到家庭。

(工商 )