「2021Touch Taiwan」系列展落幕。2021年展覽在原有的「智慧顯示」、「智慧製造」的能量基礎上，導入「先進設備」、「工業材料」、「新創學研」等全新元素，以五大主題串連完整產業鏈，今年總計共296家廠商，使用800個攤位，吸引34,771參觀者，展覽期間並舉辦27場主題論壇，邀請165位講師，論壇參與者達2,850人，台日與新創企業媒合達86場次。線上展覽館吸引來自61國家、22,947訪客、70,969瀏覽次數，為產業打造跨領域交流合作平台。

今年展覽主打跨域整合，以「Smart100+解決方案」為號召，提供涵蓋智慧醫療、零售、移動、育樂、物流、製造等多元領域，超過100種具競爭力的解決方案，期盼透過展覽的交流機會，協助產業建生態、擴場域、創商機以及協助廠商全面升級。同期舉辦的智慧顯示創新應用論壇以「顯示產業的跨界與創新：新技術、新應用、新商業模式」為主軸，解析在5G開通後，包括自駕車、物聯網、8K傳輸、AI運算等技術的發展前景。其中Keynote場次邀請到友達光電、群創光電、元太科技、台灣應用材料、Google、生策會、Faurecia、瀚笙科技、COHERENT及工研院電光所等重量級講師，從開發到終端的多元角度探討，提供聽眾面對未來發展與挑戰的嶄新思維。

台灣顯示器產業已占全球市場三成以上，在醫療顯示器應用更占全球市場五成，今年於開幕典禮上TDUA與生策會共同簽定協議書，雙方將推動醫療顯示、場域和供應鏈等交流合作，期盼促進台灣生技醫療與顯示產業的共同發展，共創雙贏。此外，經濟部工業局為積極落實行政院「台灣顯示科技與應用行動計畫」之推動方向，於開幕典禮正式成立「經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟」（Smart Display Industrial Alliance；SDIA），期盼透過跨域的合作聯盟及溝通機制，促成產業強強聯手，創造台灣在智慧顯示科技嶄新的國際競力。展會中也設立了「經濟部工業局智慧顯示生活館」，展出56項、來自20家廠商及法人、學界單位的合作成果，聚焦智慧零售、智慧醫療、智慧育樂及智慧移動四大領域的整合能力與技術，完整呈現台灣智慧顯示科技應用在不同場域的創新能量，也為未來組成台灣國家隊輸出海外市場作暖身。

今年展場仍備受關注的「Micro&Mini LED專區」獲得許多廠商大力支持，展示領先全球的Micro/Mini LED技術與產業鏈實力，首度參展亮相的廠商包括富采控股、錼創顯示、漢民、達運、宏齊、VEECO、Zymergen大秀Micro&Mini LED商機，顯現台灣在Micro LED未來技術發展將扮演關鍵角色。同期搭配「國際Micro/Mini LED Display高峰論壇」則集結了多位業界領導企業代表，包含友達光電、隆達電子、錼創顯示、群創光電、宏齊科技、聚積科技、庫力索法、VEECO、Zymergen、AIXTRON及工研院電光所等，共同解析次世代技術邁向產業化的未來挑戰。

今年首度推出的「化合物半導體主題館」由中華精測、穩晟、杜益、新磊等共十家廠商組成，提供高附加價值之技術應用與解決方案，在Touch Taiwan中也可以看見許多廠商展示在化合物半導體的上中下游服務，建構完整產業鏈。

「循環經濟主題館」，從實體展示到深入交流，整合產官及法人單位，從品牌、製造、元件、材料及再利用完成呈現顯示面板循環體系，循環經濟主題館展出單位包括：友達光電、群創光電、永光化學、明基材料、光洋應材、循環經濟推動辦公室與循環台灣基金會，共同展現循環經濟與面板產業永續環境與綠色製造之決心。「新創主題館」則跨足數位轉型、精準醫療、智慧工廠、智慧城市與智慧零售五大領域，邀請38家廠商於現場和產業進行交流，建構合作生態系，創造新商機。

主辦單位之一的國際資訊顯示學會中華民國總會（SID Taipei Chapter）今年於Touch Taiwan展覽中攜手友達、群創、元太，設立「I-Zone全國創新智慧顯示專區」，邀請學研單位展示創新智慧顯示雛型，促進單位與潛在客戶的直接交流。共有20組團隊報名，11組團隊入圍參展，由評審會議評選出四組優秀隊伍，分別頒發「友達發明獎」、「群創創意獎」、「群創研究獎」、「元太科技特別獎」四種獎項。

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