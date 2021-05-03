台中市警察局第四分局南屯派出所志工分隊長楊秋香及志工隊員們，母親節前夕到派出所舉辦「警察志工聯繫會報」，以一人一菜與警察聯繫感情，也讓志工夥伴們互相交流，分享擔任志工的樂趣。

楊秋香表示，南屯派出所警察努力維護治安，為勤務辛勞，志工通常是退休族群或家庭主婦，體恤警員平時勤務繁重，無法準時用餐，或是隨便吃幾口飯就趕著出勤，特別親手烹煮每一道佳餚，讓員警能吃到熱騰騰、最新鮮的料理。

志工們用心準備近20道豐盛菜餚，有米糕、雞湯、烏魚子、煎香腸、蛋糕、炒麵、時蔬、甜點跟甜湯及水果等多樣化的菜色任君選擇。讓員警大快朵頤，像過年吃團圓飯，有媽媽的味道，員警都大讚有志工媽媽的愛心真的好幸福。

南屯派出所長江松泳說，警察志工對警察貢獻良多，協助警方宣傳犯罪預防及交通安全宣導，還提供為民服務諮詢功不可沒，感謝志工平時對派出所無私付出，遇有相關宣導、社區治安座談會議及為民服務等，都有志工身影，有效推展警政工作，成為警力的好幫手。

(中時 )