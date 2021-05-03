北市松山警分局黑衣人之亂繼續延燒，北市議員李傅中武與民進黨北市議員洪健益，一度被點名介入喬事，但遭2人雙雙否認涉入。李今（3日）天正式發出聲明澄清表示，絕無要求任何警察同仁縱放黑衣人或湮滅證據，若有涉及本案任何關說，願辭去台北市議員職務。

李今天發出2點聲明，內容如下：「一、本人李傅中武及議會辦公室，從未以任何形式介入關說0416松山分局執法爭議事件，也絕無要求任何警察同仁縱放相關犯嫌或湮滅證據。二、本人在此嚴正聲明，若有涉及本案任何關說不法行為，願意辭去台北市議員職務，以示清白，本案已進入司法偵查程序，網傳本人不法關說本案、甚至湮滅證據，皆屬虛構，若有未經查證之報導，本人將全力捍衛清白提出告訴，端正視聽。」

李之前曾表示，他是從媒體報導才知道黑衣人情況，對於警方針對黑衣人沒當下做處置、以現行犯做移送，他也非常驚訝，「剛好松山分局長跟所長在議會備詢，而他是警政衛生召集人，因此來跟我做報告說明」，他也呼籲警方立場就是勇於面對，但是真相應要讓社會大眾完全明白。

針對被爆在背後下指導棋，李日前直言，沒有！自己也不會去要警方低頭，更不會要人家握手言和，但楊姓教官自己有錯，個人私德下班行為要去跟大家道歉，那是教官他們的問題，強調自己沒有施壓關說，只有在4月22日分局長與所長來他辦公室報告來龍去脈。

(中時新聞網)