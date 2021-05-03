53歲楊男侵入某女子住處，今年2月間晚間6時許將落單女鄰居「小美」強押拖進房內，毆打搶走現金，還恐嚇共洗鴛鴦浴、強制性侵得逞，他持刀恫嚇「不准報警」，「小美」擔心遭遇不測，故作鎮定苦苦哀求，與楊男聊天、幫忙按摩，直到當晚9時許，楊男卸下心房，才讓她平安離開。「小美」事後到醫院檢查，經通報警方循線逮捕，台中檢方依強盜等罪嫌將楊男起訴。

起訴書指出，楊男在今年1月間即侵入中市1名女子房屋居住，在2月19日晚間6時見同棟女鄰居「小美」在1樓繳房租給房東後，獨自走樓梯上樓回住處，他尾隨在後，摀住她口鼻、掐脖子強行拖進所侵入房間內。

楊男恐嚇聲稱他帶刀子在身上，「小美」不敢呼救，只能不斷掙扎，楊男出手打把她打到鼻血直流，並喝令「不要說話」，搶走她身上皮夾內現金4400元，又命令她脫衣進浴室洗澡，隨後，他也進浴室共浴，並強制性侵。

「小美」雖害怕遭到不測，但故作鎮定哀求：「我真的沒錢了」，楊男回應：「好，我會還給妳」，並強制性侵得逞，事後，楊男拿出折疊刀恫稱：「不准報警，不然妳會死得很難看，我會對妳下手」等語。「小美」請求楊男讓她回住處拿菸及打火機，保證不會報警，楊男尾隨她回去取物後，兩人再返回，「小美」假意與楊男聊天、幫他按摩，讓楊男卸下心防，並還給她搶走的2400元，當晚9時許讓她離開。

事後，「小美」離開後到醫院檢查，頸部有勒痕、身上多處瘀青，並採檢到精子細胞層染色體DNA型別與楊男相符，經醫院通報警方，警方循線到場逮捕楊男，並起出折疊刀、贓款及毒品等物。

(中時 )