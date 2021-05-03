美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天淡化總統拜登（Joe Biden）基礎建設、就業與家庭計畫會造成通貨膨脹的疑慮，她說，這些開支會在10年內平均撥款。

前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫今天接受國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時表示：「會相當平均地分散到8到10年之間。」

她說，聯準會將小心監控通膨，也有方法能在必要時因應。

「我不認為通膨會是問題，但如果通膨變成問題，我們有方法可以因應。這些是我們必須讓經濟有生產力且公平的重要投資。」

拜登針對疫情的振興計畫與紓困方案總額約6兆美元，其中一部分會透過對不到美國人口1%的最富裕國人增稅以及提高企業稅來達成。

經濟顧問委員會（CEA）主席勞史（Cecilia Rouse ）表示，沒有證據顯示通膨會失控。

勞史在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目上說：「所以，當疫情結束的時候，我完全預期我們的勞動市場會復甦、會繁榮。」

(中央社)