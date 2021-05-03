全國電子購物網站日前把Samsung Galaxy S21手機價格寫錯，原價新台幣2萬7900元，只要1折、2790元就能買到。全國電子今天表示，錯標價格下單28支，損失在可控範圍內，將按照錯標價格出貨給參與訂購的消費者。
3C通路商全國電子購物網站5月1日被發現錯標Samsung Galaxy S21智慧型手機價格，記憶體256GB款式原價2萬7900元少標一個0，只要1折、2790元就能買到，讓網友直呼划算，但不久後商品網頁遭下架。
全國電子今天發聲明表示，因操作失誤而錯標特定商品價格，全國電子購物網站設有偵錯機制，發現後已自動下架處理，經評估後損失在可控範圍內。
全國電子指出，本次價格錯標為明顯可知的錯誤，全國電子雖保有接受與否的權利，仍願秉持善意，按照錯標價格出貨予參與訂購的消費者，感謝消費者的支持與關注，將持續提供線上、線下更完整的購物體驗。（編輯：楊凱翔）1100503
(中央社)
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