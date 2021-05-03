華航諾富特群聚感染規模擴大，確診者超越年初部桃群聚案，且活動足跡遍及雙北、桃園及中部觀光景點，至5月中前均屬社區風險警戒期。受疫情升溫消息衝擊，觀光類股今（3）日表現疲弱，指數挫跌3.46％至106.72點，截至午盤維持逾3％跌幅，在各類股中表現最弱。

台北諾富特華航桃園機場飯店爆發群聚感染事件，迄今已有24人確診，超越年初部桃案的21人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，諾富特疫情已在社區感染邊緣，且確診者中有人仰賴大眾運輸工具通勤，目前圍堵疫情為防守關鍵，至5月中前均屬警戒期。

由於本周適逢母親節，陳時中今（3）日上午接受電台訪問時，再次呼籲民眾落實戴口罩措施，並提醒業者及民眾落實實聯制，以利掌握接觸者。台北市政府上午舉行防疫記者會，基於尚無不明感染源的本土案例，決議維持秋冬防疫專案措施、暫不提高防疫層級。

台北市長柯文哲表示，台灣疫情目前看來情況還好，防疫措施隨時保持滾動式修正，在疫苗來前維持過去有效的防疫戰略、嚴格遵照SOP來做，有問題才會升高防疫層級。現階段將持續嚴格監視，呼籲市民口罩戴好、室內活動盡量維持實聯制。

觀光類股今日表現疲弱，遊樂園劍湖山(5701)及平價飯店集團高野(2736)跌逾6％，連鎖餐飲集團王品(2727)跌逾5％，旅遊業者五福(2745)、山富(2743)及飯店集團力麗店(5364)跌逾4.5％，易飛網(2734)、經營健身工廠的柏文(8462)及經營85度C的美食-KY(2723)跌逾4％。

由於第二季屬觀光業淡季，母親節為續清明連假後的餐飲、飯店業者重要檔期，此次疫情再度升溫，使市場隱憂餐飲及住房業務及訂席狀況。法人認為，相較於去年同期正值疫情衝擊高峰，預期今年疫情受影響程度相對較輕，但仍需觀察後續疫情變化。

(時報資訊)