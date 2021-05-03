恆生開低64點後，一度見28684高點，但賣壓增強下，大盤也跌破百日線約28548點位置，並曾創3月29日以來新低。恆生指數在五月首個交易日的早盤，暫時以跌破百日技術線型做收。恆生指數早盤收28,300.52點，下跌424.36點，跌幅1.48%。國企指數(H股)早盤收10,686.87點，下跌138.38點，跌幅1.28%。

金融族群弱勢表態，連漲五日的匯豐控股跌3.6%，友邦跌2.6%，平保也跌2.7%。

生醫類股崛起，瑞麗醫美再創新高，一度飆25.4%，昊海生科漲2.9%，復銳醫療也漲8.6%。同時，復星醫藥上揚9%，國藥也漲近9%。

同時，二線手遊業者也表現不錯，飛魚科技漲8.5%，網龍漲3.2%，中手游漲3.3%，祖龍娛樂漲2.5%，IGG漲2.4%，心動漲2.8%，創夢天地也漲0.6%。

ATMX四大科網股全部走弱，美團一度跌2%表現較差，阿里巴巴跌1%，小米跌0.6%，騰訊也跌0.4%。

(時報資訊)