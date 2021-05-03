「小皇帝」詹姆斯這下子又被打臉了！好不容易傷癒歸隊第2次出賽，詹皇3日雖拿19分、6助攻與7籃板，湖人卻遭羅瑞、席亞卡兩名暴龍主力合力轟下76分，最後以114比121苦吞3連敗，目前36勝28敗，跟獨行俠、拓荒者並列西區第5，戰情更加膠著。

湖人首節雖一路領先，卻在次節遭到羅瑞、席亞卡兩名暴龍主力內外夾擊，暴龍單節轟下40分，反觀湖人僅拿21分，造成上半場打完，暴龍取得72比59領先，席亞卡半場就摘22分、7籃板，羅瑞也有19分，湖人防守對這兩人毫無對策。

沒想到湖人下半場一開始就被暴龍打出10比2，雙方差距轉眼拉開到21分，湖人雖在末節一度追到只差10分，羅瑞卻又爆發，接連投進不講理的外線，再次擴大暴龍領先優勢，眼見場上大勢已去，詹姆斯也提前進入休息室治療右腳踝了。

席亞卡攻下全場最高39分，外加13籃板、4助攻，羅瑞全場20投12中，含三分球13投8中，貢獻37分、11助攻，湖人針對兩人防守明顯相當失敗；湖人以庫茲馬24分最高，德拉蒙19分、11籃板，安東尼戴維斯繼續低迷，全場投16中5，只拿12分。

(中時 )