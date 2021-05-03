鄰近母親節，想要體貼媽媽為她換一支新手機嗎？多家電信公司都宣布推出了母親節相關方案，有興趣的你不妨參考看看，為辛勞的媽媽選定一個最合適的選澤。

【中華電信寵愛媽媽 辦5G 即享12,000購物金】

迎接溫馨5月，中華電信於4月29日起推出「精采5G 四季饗宴」方案，特於Hami Pay App新增Hami Go專區，集結了食衣住行育樂等需求，申辦5G享Hami Point點數兌換商品的多元優惠。月繳1,399元(30個月租期)，即可獲得Hami Point 12,000點，等同於12,000元的購物金，行動VIP加碼最高再送5,000點，最高享Hami Point 17,000點，即可兌換媽媽最喜愛的遠東SOGO百貨、新光三越、微風集團、誠品生活、台北101等12家知名百貨購物抵用券。中華電信也精選一系列美容紓壓家電商品，送進媽媽心坎裡。客戶只要於Hami Go專區換購，即可享超值優惠，將媽媽喜愛的隨行果汁機、陶瓷炒菜鍋、無葉涼風扇、無線吸塵器等好禮帶回家。

廣受果粉歡迎的新款紫色iPhone 12與iPhone 12 mini 4月30日於中華電信開賣，為母親節獻禮首選。中華電信特針對新款紫色iPhone 12等5G手機包裝優惠，申辦精采5G月繳1,399元以上，加碼贈Hami Point 最高1,500點，搭配Android 5G手機亦同享上述優惠；此外，申辦iPhone 12指定資費，搭配Apple系列商品包括Apple Watch、iPad、AirPods Pro、HomePod mini等合購，再享最高折價2,000元。

迎接溫馨5月，中華電信推出「精采5G 四季饗宴」方案。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

【遠傳電信愛獻媽咪專案 送到媽咪心坎裡】

溫馨5月為滿足媽咪不同喜好，遠傳祭出眾多「愛獻媽咪」優惠方案。5/1起至5/31，到遠傳全台門市或網路門市申辦遠傳心5G 999以上方案，搭配vivo X60系列、或V21、Y72新機，只要月付999，手機0元起帶走。到遠傳全台門市或網路門市申辦「遠傳愛獻媽咪平板超夯活動」，高速飆網699上網吃到飽，家電、 平板享專案優惠價，專案價最高折1,000元，iPad 32G WiFi版只要590元、Samsung Tab A7 WiFi版更只要0元、還有Dyson吹風機、吸塵器供選擇，網路門市再加碼送1,000元遠傳friDay購物金。

於遠傳全台直營門市購買iPhone 12全系列、vivo X60 Pro & X60、Samsung Galaxy S21系列 & A52、OPPO Reno5 & Reno5 Pro等指定手機，立即享1元起加購女神禮三選一，如TESCOM奈米水霧膠原蛋白吹風機（市價1,990元）只要1元，經典SK-II旅行禮盒組加購價最低1元起(市價2,900元)，還有市價6,290元的高島六星級美足機加購也只要990元起，多樣商品自在選，還有手機舊換新再享最高萬元折扣。

溫馨5月為滿足媽咪不同喜好，遠傳祭出眾多「愛獻媽咪」優惠方案。（遠傳電信提供／黃慧雯台北傳真）

【台灣大哥大5G「mo幣多」推限時優惠】

鎖定母親節檔期，台灣大哥大5G「mo幣多」專案推出限時加碼優惠，即日起至5月底，新申辦/攜碼/續約5G「mo幣多」專案，就送500到3000元不等momo幣，同時，每月可依專案別加贈100到300元的momo幣(效力等同現金)，以及每月在momo消費滿額再享momo幣回饋。配合母親節消費需求，台灣大祭出好康，以申辦1,399元5G「mo幣多」專案為例，這次活動額外加碼3,000元momo幣(分3期提供)，搭配原有每月送300元momo幣，以及若當月在momo消費滿10,000元再加贈600元momo幣，總計2年合約期間，最高可獲得24,600元momo幣，讓用戶到momo購物能輕鬆折抵省荷包。

台灣大哥大母親節限時優惠。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

歡慶母親節，台灣大哥大網路門市自由選則推出「寵媽女王月」活動，即日起在台灣大網路門市申辦指定自由選方案，除了tokuyo貓抓皮按摩椅、伊萊克斯吸塵器等家電能0元帶走之外，還有網路門市限定推出的CHANEL香奈兒、COACH等精品皮件跟包款，或者海洋拉娜舒芙乳霜(100mL)、SK-II青春露(230mL)等多款超夯限量商品也是0元，同時再享最高3,000元momo幣(效力等同現金)限時加碼回饋。

【亞太電信祭母親節iPhone專案 推出限量聯名蛋糕】

搶攻母親節商機，亞太電信獨家祭出眾多優惠，陪你寵愛辛苦一整年的媽咪！iPhone 12全新紫色將於4月30日正式在台開賣，亞太電信祭出申辦iPhone 12全系列指定資費，即可加價購帶走Apple周邊配件，新申辦/攜碼/續約5G【Gt無限】方案999以上指定資費，手機專案價加200元即可帶走磁吸式MagSafe充電器；新申辦/攜碼4G指定方案，月付999元，享4G上網吃到飽，手機專案價加1,688元即可帶走AirPods無線耳機，現省3,602元。

亞太電信祭出申辦iPhone 12全系列指定資費，即可加價購帶走Apple周邊配件。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

亞太電信首度跨界聯手知名冰品ICE MONSTER、國際甜點冠軍名廚Andrea Bonaffini，獨家合作推出母親節限定義式冰淇淋蛋糕，全台限量200個。亞太電信用戶獨享優惠價65折，原價1,280元，特價830元， 5月4日前於全台實體門市及數位門市申辦門號或加值服務即可獲得購買資格，用戶憑收到之優惠簡訊點擊連結網址輸入資料即可訂購。

【台灣之星推月租費滿「百」送「千」套餐組合】

一年一度的母親節即將來臨，台灣之星為了慰勞媽媽們的辛勞，宣布推出一系列母親節限定優惠方案。自2021/5/1(六)起至2021/5/31(一)止，凡優惠期間申辦月租$799以上指定資費方案，除可享終身4G不限速吃到飽，用到5G才付錢、每月最高加$200外，還有總價值破萬好禮三連發，包含：(1)最新5G手機或超夯3C/家電任挑選 (2)台灣之星「買東西商城」購物抵用券月月領 （限滿額折抵）(3)潔衣家洗衣加值服務免費使用。同時，隨著iPhone 12推出全新紫色，台灣之星也於4/30推出iPhone12全系列降價優惠，搭配月租$999以上資費，手機專案價通通有感直降$4,000，若攜碼申辦且符合家族省資格者，還能額外再折$3,000。

若沒有申辦門號或手機的需求，台灣之星「買東西商城」也推出母親節限時特惠，精選多款寵愛媽咪的人氣話題商品，包含經典保養品SK-II青春露超值組、二瓶只要$6,000即可入手(原價$11,138)；精選熱銷家電超值組直接下殺52折，TESCOM遠紅外線負離子吹風機及山善遙控循環扇只要$1,500就能一次擁有(原價$2,870)；還有媽媽最得力的清掃好幫手，掃地機器人及直立式吸塵器，母親節限定組合價只要$6,000就能入手(原價$10,788)，等於直接打56折

(科技)