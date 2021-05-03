2021年鰻魚年產量大增、加上受到疫情影響外銷受阻，價格也因此格外親民，農委會主委陳吉仲3日指出，鰻魚外銷，無論是海、空運的獎勵照走外，也將大力推廣內銷，讓優質漁產品「留在」台灣讓國人消費享用。

農委會3日舉辦「鰻魚家家樂」國產鰻魚推廣記者會，為讓優質漁產品留在台灣，農委會漁業署攜手三地集團南仁湖企業及新東陽集團旗下共10個國道服務區，鰻魚「上國道」，也讓國人吃到價格親民的鰻魚便。

陳吉仲指出，國人都愛到日本享用鰻魚飯，其實吃到的鰻魚多數來自台灣，台灣鰻魚養殖歷史超過一甲子，大多都銷往日本，而國內鰻魚1年產值達27億元，2021年產量將近7000公噸。

鰻魚因量多、外銷因疫情下滑，但是，陳吉仲強調，所有外銷到日本的鰻魚，海運、空運外銷獎勵照走。

農委會指出，2020年3月15日至2021年5月31日，鰻魚外銷大陸及港澳地區以外國家，獎勵拓銷費用海運每公斤40元，空運每公斤50元。此外，2020年4月15日至2021年7月31日，外銷日本的獎勵拓銷費用海運最高每公斤30元，空運每公斤40元。

漁業署長張致盛補充指出，鰻魚的產量會受到鰻苗的影響，這兩年鰻苗的補貨量都非常豐富，所以，相對的產量也增加，加上疫情的影響，這兩年的價格要比過去更親民，鰻魚的池邊價格從以往的1千多元，目前降為5百多元。

張致盛指出，鰻魚外銷市場主要是日本，經過運費、拓銷的補助，雖然有受到疫情的影響，但量與過去相比差距不大，但是，價格則明顯受到日本景氣的影響不如往年的1千多元，2020年跌到1千元以下。

漁業署表示，台灣的鰻魚養殖從1956年開始，鰻魚為降河洄游魚類，每年捕撈日本鰻苗的第一站就是台灣，漁民將其養殖至成鰻後大量外銷到日本等鄰近國家，所以在日本吃到的鰻魚，其實多數都來自台灣；這次除與高公局、三地集團南仁湖企業及新東陽集團旗下共10個國道服務區，讓鰻魚上國道外，也同時與不同的便當業者洽談合作，讓鰻魚「滑」進國人的「食道」裡。

(工商 )