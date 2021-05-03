美國前副國務卿阿米塔吉接受日媒專訪披露，為化解台灣所擔心的親中疑慮，美國總統拜登上月訪台的成員納入共和黨籍的他。他還建議日本派一定層級的外務省高層與台灣會談。

拜登4月派資深訪問團來台，由拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）領軍，訪團成員包括前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）等。

日本讀賣新聞今天報導，現年76歲的阿米塔吉4月29日接受專訪。談及拜登派團訪台原委時，阿米塔吉透露是因拜登得知，台灣方面曾對共和黨議員說，拜登政府親中，擔憂不會協助台灣。

共和黨籍的阿米塔吉表示，印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）因此向拜登建議，拜登覺得是個好點子，於是讓他加入訪問團。

阿米塔吉等人訪台期間獲總統蔡英文接見，阿米塔吉談及與蔡總統的會面時說，蔡總統不打算發表台灣獨立宣言，也認為沒有必要發表，因為台灣已是「實質獨立」，多數的台灣民眾都認為台灣已有獨自的地位。

阿米塔吉指出，今年有東京奧運、中國共產黨建黨100週年，明年有北京冬奧，中國應會持續對台施壓，但他認為不會有軍事行動。

被詢及拜登政府的台海政策是否會放棄「戰略模糊」，阿米塔吉表示，他認為現階段不會改變；中國對香港、釣魚台列嶼與南海的行動，像是在一層一層剝樹皮，但若中國不謹慎行事，美國可能就會改變「戰略模糊」。

談及日本應如何因應台灣問題，阿米塔吉建議日本不需刻意挑釁中國，但有必要協助台灣確保其國際地位，例如可考慮派出一定層級的外務省高層官員與台灣方面會談。

(中央社)