「股神」巴菲特（Warren Buffett）與副手孟格（Charlie Munger）向來都不是比特幣的支持者，日前舉行的投資會議上，兩人再被問及對比特幣的看法，已年屆97歲的孟格痛批比特幣的發展令人作噁且違背文明社會的利益，一旁的巴菲特則點頭附和孟格說得好。

由於特斯拉創辦人Elon Musk積極投資虛擬貨幣，加上多家大型銀行開始發展虛擬貨幣投資業務，虛擬貨幣成為近年熱門投資標的，市值最大的比特幣也在4月首次站上6萬美元的新高點。

儘管如此，孟格仍然痛批比特幣缺乏監管且擁有極端的波動性，發展過程令人作噁，孟格說：「我討厭比特幣的成功，不歡迎這種對勒索者如此有用的貨幣，我也無法接受將數十億美元交給憑空發明新金融產品的人。」

孟格補充說道，「比特幣確實是人造的黃金替代品，由於我從不購買任何黃金，所以我也不會購買任何比特幣，比特幣波動太大，無法成為很好的金融商品與市場交易媒介。」

巴菲特聽完孟格的說法後，點頭附和並稱讚其說得很好，兩人看法相當一致。比特幣上周五一甩近期低迷狀況，單日大漲逾5%，衝上5萬8000美元大關，近日都在5萬6至5萬8美元間徘徊。

(中時新聞網)