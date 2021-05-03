許富凱1日赴東港開唱。（凱聲影藝提供）

許富凱1日赴東港開唱。（凱聲影藝提供）

許富凱（左）與Ella在演出後台相見歡。（凱聲影藝提供）

許富凱近來為「拾歌」小巨蛋演唱會積極備戰，日前難得放風，1日赴東港為「屏東黑鮪魚文化觀光季」海洋音樂會獻唱，有趣的是，這場演出星光爆棚，好友Ella陳嘉樺也受邀演出，兩人在後台相見歡，把握機會敘舊鬥嘴，貼心的許富凱，聽聞Ella主演電影《聽見歌 再唱》票房大賣，許富凱不僅大推這是一部有深度有溫度電影、稱讚Ella好演技，「哭的時候好可愛，還是很美」，他更特別化身「Fukai Eat」前往當地著名海產街採購好料，所幸在後台擺桌慶功、大啖美味海鮮，兩人直接上演著餵食秀，拿起黑鮪魚玩偶童趣合照。

黑鮪魚營養價值極高，是高蛋白、低脂肪、低熱量的健康海味，對於正在備戰個唱的富凱來說，近來是努力到健身房報到重訓，這次剛好能把握機會破戒品嚐，也被Ella笑稱要好好補充好的蛋白質、才會精氣神滿滿；許富凱前晚在海洋音樂會一連演唱〈雨傘情〉、〈放風吹〉等歌，不少鐵粉包團南下屏東，在現場舉著LED燈牌應援，熱情尖叫聲讓他相當感動。對於小巨蛋開唱倒數4週，許富凱不忘對粉絲們喊話：「今晚聽不夠的，我們就約小巨蛋相見啦，一定唱好唱滿。」演唱會購票洽7-11全台ibon售票系統。

(中時 )