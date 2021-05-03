美國擊殺前蓋達組織領袖歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）十週年，總統拜登今天表示當年的行動是「我永遠不會遺忘的一刻」，他並藉機重申從阿富汗撤軍的決心。

拜登在白宮發布的聲明中指出，「我們誓死天涯海角追緝賓拉登，也順利逮到他了」。

「對那些在（2001年）911恐攻事件中失去所愛的人，我們信守承諾。我們沒有忘記失去的親人，美國也堅定不移地防止國土再受攻擊。」

拜登上個月剛宣布要於今年9月11日911恐攻20週年之前自阿富汗撤軍，結束美國史上最長戰爭。他今天讚揚前總統歐巴馬2011年批准擊殺賓拉登的秘密任務，也稱讚當年在巴基斯坦執行任務的特種部隊。

當年拜登以副總統身分，與歐巴馬等多人一同擠在白宮戰情室（Situation Room）遠距監看這場擊殺任務。他今天說：「這是我永遠不會忘記的一刻，情報專家縝密的追蹤、歐巴馬總統清楚果決的指令，以及美國部隊地面上的英勇幹練。」

如今，隨著美國一步步從阿富汗撤軍，拜登說：「蓋達組織（Al Qaeda）在當地活動力大不如前，但美國將繼續緊盯於世界各地竄流的恐怖組織威脅。」

「我們將繼續監視、阻絕阿富汗對美國的威脅，也將與全球盟國及夥伴共同努力，力抗威脅我們國土與利益的恐怖分子。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100503

(中央社)