【旅遊經 曹憶雯報導】

《臺北臺中米其林指南2020》首次納入台中美食，名單公布後，21家台中必比登推介（Bib Gourmand）店家，有13家位在台中舊城區，其中不乏在地人喜愛的傳統名店，儘管台中匯聚多元餐飲，但是，維持傳統滋味、使用在地食材、融入創新烹調手法的名店美食，仍是必吃經典。

推薦1：沁園春 傳承四代的江浙美味

台中舊城深度巡禮 米其林掛保證 名店開創新滋味。（旅遊經提供）

儘管費時又費工，沁園春的小籠包使用的內餡肉凍，仍維持傳統製法。

沁園春以台灣栽種的食用玫瑰、每日限量手工熬醬製作的玫瑰包，香氣、口感兼具。

以紅棗、桂圓等食材製作的千層糕，同樣採傳統製法，將麵皮與餡料經過多層堆疊，口感一絕。

無錫人必吃的無錫肉骨頭，已經煮到骨、肉分離，無論長輩、孩子都喜歡。

上桌前才淋下滾燙香油的寧式鱔糊，是寧波道地料理。

走過一甲子歲月的沁園春，從輝煌到低迷，再重新出發，傳承四代的美味保留至今。

打開熱氣蒸騰的竹籠，模樣渾圓飽滿的包子，散發著淡淡的玫瑰香，Q軟的麵皮、香甜不膩的餡料在入口的瞬間，嘴角不自覺上揚，是一種吃到美食的喜悅感，以新鮮玫瑰花每日手工熬醬製作的「玫瑰包」，由「沁園春」第四代傳人蔣瓏、郭文章研發，如今，更成為吸引年輕客人的最大誘因。

創立於民國38年的沁園春，在《臺北臺中米其林指南 2020》必比登推介的台中店家中，是歷史最久、規模最大的江浙老店，走過一甲子的歲月，從風光輝煌、低迷轉型到重新出發，也見證了台中舊城的過往歲月，經典菜色「無錫排骨」、上菜時再淋上滾燙香油的「寧式鱔糊」、製工繁複且用料講究的「千層糕」，還有現點現蒸的「小籠包」，都令人回味不已，無論蘇揚點心或江南小吃，都深深擄獲老饕的心。

民國30年代，餐廳創辦人蔣東孚攜家帶眷，六十多人飄洋過海抵達臺灣，原本經營古董字畫，為了另闢財源，在當時的政治大老、知名書法家吳稚暉提議下，由家廚掌勺於1949年開起餐館，吳稚暉也特別題字「沁園春」，當年，餐館門口總是停著一輛又一輛的黑頭車，儼然政商界的交流園地。

1990年代隨著台中舊城商圈逐漸沒落，餐廳一度解散員工，賣起牛排餐，直到1987年開放兩岸探親，沁園春二代傳人蔣信丞蔣回到上海，發現當地菜色口味已經失去傳統風味，返台後立刻重組原有廚師團隊重新開業，希望找回正統的招牌菜。第四代接手後，除了傳承超過半世紀的經典美味，老店也因為年輕思維而有了新氣象。

推薦2：馨苑小料理 319鄉最鮮食材來入菜

馨苑小料理招牌餐點「芋奶鮮嫩雞骨球」獲得米其林指南大力推薦。

將台菜料理做成定食的型式，一個人也能輕鬆吃台菜。

補氣黑蒜嫩雞湯，清香濃郁、回味無窮。

除了荷葉雞風味獨特，花枝槓上雞肉丸可以吃到Q 彈花枝和雞肉香氣，是米其林推薦的小點心。

馨苑小料理所在建築和餐點器皿，都充滿台灣懷舊年代風情。

台中知名台菜餐廳「膳馨」推出的副品牌「馨苑小料理」，將台菜料理做成定食，即使一個人也能輕鬆品嘗台菜，餐廳創辦人兼主廚鄭乃綱、負責外場的蔡馨誼夫婦，歷經多年海外飯店料理與經營經驗後，回到台中創業，從奶奶和媽媽代代相傳的烹飪手法與傳統料理中，提取元素和靈感，選用台灣319鄉的特色食材，再透過台灣美食與西方飲食的結合，創造獨特的文化美食體驗，希望將台菜文化傳承給年輕人，藉由發揚台菜文化與世界接軌。

「一定要吃吃看我們的米飯，這是由台東關山運來的白米，當天脫殼當天烹煮，水分飽滿、口感Q彈。」在蔡馨誼強烈推薦下，大口品嘗的米飯，搭配色香味俱全的「芋奶鮮嫩雞骨球」、「古早味梅菜扣肉」、「荷葉雞」、「蝦仁月見雨來姑」、「花枝槓上雞肉丸」，果真一口接一口停不下來，來自台灣各地的嚴選食材，例如有機栽種的雨來菇、在地養殖的台灣豬、當令季節蔬果、大甲芋頭和各式調味醬料，在廚師團隊的創新下，有了全新的風貌又帶著懷舊的滋味，壓軸上桌的「補氣黑蒜嫩雞湯」，清香濃郁、回味無窮。

米其林必比登推薦的芋奶鮮嫩雞骨球，由鄭乃綱親自研發，以台中大甲芋頭和椰奶熬製成香濃芋泥，同時保留大塊芋頭塊，再和去骨雞腿肉一同煨煮，吃起來綿密濃郁，又能嘗到雞肉的鮮甜滋味，是不可錯過的人氣料理。另一道特色料理蝦仁月見雨來菇，選用產銷履歷生態蝦、屏東小農的雨來菇，和蛋液一同拌炒，每一口都吃得到海、陸的鮮甜滋味。

馨苑小料理除了每季推出結合台灣 319 鄉鎮的特色台菜，也引進台灣的莊園咖啡和台灣好茶，推出冰釀咖啡、清香烏龍等飲品，讓咖啡、烏龍成為台菜的絕配。

推薦3：上海未名麵點酸梅湯 懷舊的好味道

現炸的豬排，搭配免費、醋拌蔥段、特調醬料，滋味簡單卻令人難忘。

乾拌擔擔麵、炸醬麵各有所愛，細軟的麵條沾滿佐料的香氣。

上海未名麵點酸梅湯創立於1950年，歷經三代傳承，其中第二代、第三代老闆娘都是媳婦。

上海未名麵點酸梅湯創立於1950年，麵點品項不多，但道道都有獨特風味。

曾經是沒有店名的外省麵店，搬到現址後，幽默的老闆娘乾脆就取名為「未名」，雖然店名叫做未名，帶有濃濃眷村感的麵點和古早風味的酸梅湯，卻遠近馳名，每逢用餐時刻便高朋滿座，氣氛熱絡。

麵店第一代闆娘吉倪葒葊是正統上海人，以中國南方人喜愛的細麵，搭配醬油主底的高湯，和台灣常見的肉燥湯底風味截然不同；第二代老闆娘吉江玉仙，是吉倪葒葊的媳婦，承襲老家四川吃辣的特點，研製各種嗆辣口感的小吃配菜，店內免費提供的醋拌蔥段更是佐麵良伴、老饕的最愛，加上店家獨家特調、麻而不辣的醬料，搭配豬排享用更是一絕；麵店傳承到第三代，老闆娘、也是媳婦的胡燕玲，繼續維持前面兩代的經營理念，讓簡單的眷村美食保留原始風味，從豬排麵、擔擔麵到炸醬麵，老客人可以隨時回味年少滋味，新時代的客人也能藉由麵點感受樸實的眷村情懷。

※.BOX旅遊補給站：

沁園春

時間：11:00–14:00、17:00–21:00地址：台中市中區臺灣大道一段 129 號電話：04-2220-0735交通：台中火車站前站步行6分鐘

馨苑小料理

時間：11:30-20:30地址：台中市西區民生北路 106號電話：04-2302-9989交通：自行開車

上海未名麵點酸梅湯

時間：07:00–14:00（周日公休）地址：台中市中區市府路69號電話：04-2225-0377交通：台中火車站前站步行 10 分鐘

攝影：曹憶雯

(中時新聞網)