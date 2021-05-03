「金曲歌王」蕭敬騰最近除了忙「老本行」唱片與演出工作外，還積極發展副業，進軍餐飲市場，開了手搖飲、日本料理店及推出個人乾拌麵，更在大陸推出個人餐飲品牌，可以說比起之前更加忙碌了，但即便如此 老蕭仍不忘家人，昨(5/2)po照片跟爸爸說生日快樂，意外實現老爸「想紅」的生日願望。

蕭敬騰的爸爸昨天過74歲生日，人在大陸工作的歌王，雖然無法陪在身邊，但仍想了隔空替代方案，在社群貼出爸爸吹蠟燭的慶生照，跟爸爸說生日快樂，還集結眾人的力量，給爸爸送上大禮，呼籲寫道：「快來給我爸祝福 他想紅！」。

蕭敬騰爸爸(左)撞臉泰國網紅「娘娘」。(取材自蕭敬騰臉書、Alizabeth娘娘臉書)

只見留著小小八字鬍的蕭爸爸，穿了黑色短袖搭配俏皮吊帶褲，頭上戴了黑色亮片潮流帽，臉上則是黑粗方框眼鏡，他雙手合十緊握、一臉專注地吹著蠟燭，整個人不但可愛討喜，而且非常凍齡，完全看不出來已經74歲。

蕭敬騰爸爸的慶生照曝光後，惹來粉絲一片驚呼，直呼蕭爸爸這容貌有股熟悉感，撞臉泰國網紅「娘娘」，眾人紛紛認證，直呼「乍看真的以為是娘娘！好像哦」、「真的超像，本來想回娘娘的文結果一點進來發現是蕭敬騰的版」，而不久後娘娘似乎也聽聞此事，前來蕭敬騰的版面圍觀，並留言：「生日快樂！我看到自己當爸爸的樣子」，有趣的巧合逗樂眾網友。

(中時新聞網)