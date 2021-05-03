德商達德能源在桃園建置的麗威風場，因踩到「飛安」紅線，已確定被經濟部能源發出解約通知，目前正進行遞補程序。能源局表示，空缺的300MW容量已知會第一順位風電商，近日內他們就會送進資料，將以最快速審議，通過即簽行政契約，以趕在2025年前完工併網。

可符合遞補資格者都是2016年潛力風場位址已通過環評者，包括有日德澳合資的海鼎1到3號、台灣綠電與達德的海峽風場、亞泥的竹風等五大風場。不過海峽、竹風私下都說沒有收到通知，因此海鼎風場預料將是此幸運兒。

如果審查快速，遞補風電商將來的及與台電簽下保證收購20年的PPA(購售電合約)，適用今年離岸風電躉購費率每度4.6元。能源局官員表示，由於接下來參與第三階段區塊開發的風電商，都得採用競標制，低價得標，因此這家遞補者會是最後一家享受躉購的離岸風電廠商，具指標意義。

對於海鼎可望遞補，能源局尚無法證實身分，只說第一順位廠商意願強烈，沒有退讓意思。官員表示，資料送進來後，審查重點就是看遞補者這幾年股權變化、技術、財務能力是否跟過去一樣。沒問題就會通過，盡快與其簽下行政契約，要求趕上2025年併網。

政府離岸風電2025年裝置目標是5.7GW，如果遞補者無法如期，躉購電價將被降低做懲罰。至於遞補廠商是否還要重做環評？能源局認為，過去一支風機都在6MW左右，跟現在可以做到10MW不同，有可能要做環差，不過因不是重走環評，時間不至於太久，2025年應可以如期。

麗威風場位在桃園外海，因離桃園機場僅1.9公里，遭民航局盯上影響飛安，導致無法拿到電業籌設許可半場出局。但開發商達德仍未死心，表示仍會依法提起行政救濟爭取。能源局則說，不管達德是要訴願、行政訴訟，都是它們的權利，該局完全尊重。

(中時 )