億光電子近期收到大陸最高人民法院（China Supreme Peoples Court）判決，該判決駁回日亞化上訴請求，終審定讞，判定日亞化大陸專利 CN200610095837.4 全部權利項無效，億光大獲全勝。

專利官司勝訴，億光股價上演慶祝行情，3日無懼於大盤重挫逾200點，億光股價萬叢綠中一點紅，一路維持1％以上的上漲幅度。

億光表示，已於美國、澳洲、大陸及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決，包含美國最高法院 （Supreme Court of the United States）判 定 日 亞 化 美 國 專 利US5998925 與 US7531960 所主張之權利項無效。

以及澳洲高等法院（High Court of Australia）判定日亞化澳洲專利 AU720234 所主張之權利項無效；大陸最高人民法院（China Supreme Peoples Court）判 定日亞化大陸專利CN200610095837.4 全部權利項無效。

此外，臺灣最高行政法院 (Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞化臺灣專利TW383508 全部權利項無效。

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