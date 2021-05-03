松山之亂延燒，北市警局昨公布被刪除的96畫面，前所長許書桓強調刪除影片是擔心會傷害警察形象。警察局長陳家昌今再北市議會委員會表示，原本今年3月就屆齡可退休，但即將開議，若落跑有點不顧道義，只好勉為其難做到7月，「現在發生松山這事，我更不能退」，認為留下是人格尊嚴的保衛戰，並強調自己不會被監聽。

「松山之亂」發生後，因松山分局說法前後矛盾、處置方式荒腔走板，導致警界高層施壓、民代關說傳聞不斷，不但分局長林志誠遭撤換，中崙所長、副所長送辦，就連北市警局長陳嘉昌都破天荒交出手機供檢察官調查。

陳嘉昌指出，他其實今年3月份就已經屆齡65退休，但人事法規推定可以做到7月16日，而馬上就議會，因此若在議會召開就落跑，我退的話好像有點不符道義」，因此勉為其難再做一陣子，後來又遇上松山分局的事情，「這樣我更不能退」。

陳嘉昌表示，前中崙所長許書桓曾講「不想害人」、「不想害長官」，這反而越描越黑，許說的長官就是教官。陳說，昨天錄影帶已經還原，但還是眾所紛紜，少部分人不相信，他也無可奈何。

陳嘉昌指出，自己沒有包庇護短，所有涉案員警、許書桓、副所長，當時在主機前操作電腦的巡佐都已移送法辦，並自己以人格擔保沒有施壓關說，也沒有接到任何人電話，希望外界揣測到此為止。

陳嘉昌說，江湖險惡他都不知道，不知道也比較好過，否則工作做不下去，並強調「我現在絕對不離開」，若離開可能是解脫，但他要堅守崗位，也是人格尊嚴保衛戰，並認為不相信自己被監聽。

議員陳炳甫指出，所長從16日刪除影片到21日有5天竟分局長都不知情，讓所長可隻手遮天，這種通報系統的漏洞是否該補救，未來是否可能將監視系統拉到中央主機，避免基層刪除資料。對此，陳嘉昌指出，這部份我們會研究，並考慮異地儲存，用制度防止弊端發生。

王世堅認為，這3年半來局長的風評也不錯，但市長柯文哲從未正眼看過你一眼，對於北市近日的黑幫挑釁作為，局長是否願意跟中央合作，利用剩餘的2個月時間與黑道宣戰，帶動警方士氣。陳嘉昌現場允諾宣示，願意利用接下來的2個月掃黑。

(中時 )