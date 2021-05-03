副總統賴清德今天出席總統文化獎徵件記者會表示，臺灣文化既有創造力、又有開放性，「總統文化獎」不應只侷限在藝文的創作，而是要能展現臺灣的價值丶時代精神及文化的主體性，期盼透過「總統文化獎」，讓臺灣的文化發展持續往前行，讓臺灣成為世界的自由之光。

兩年一度的「總統文化獎」即將展開徵件活動，中華文化總會副會長賴清德以第11屆「總統文化獎」籌備委員會總召集人身分，今天上午在總統府出席「第11屆總統文化獎徵件記者會」。並與總統文化獎籌備委員會副總召集人文化總會副會長陳建仁、江春男、鄭麗君及文化部次長蕭宗煌、文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶等人一同進行啟動儀式。

賴清德表示，今年的主題是「閃耀世界 自由之光」，過去一年多來，全世界都陷入了疫情的困難之中，但臺灣能夠在這場風暴中佇立於國際，且向國際社會閃耀著臺灣堅韌的生命力，這都是我們共同努力的結果。

他說，臺灣文化在臺灣民主及自由的基礎之上，不斷地傳承創新，既有創造力、又有開放性，這也是臺灣主體價值的最大優勢。「總統文化獎」總共有5個獎項，是要用來鼓勵各個領域持續不斷努力、奉獻及深耕的典範，他期盼國人踴躍參加，共同來打造臺灣文化，讓我們更具有開創性，也能夠更往前邁進。

賴清德強調，「總統文化獎」不應只侷限在藝文的創作，而是要能展現臺灣的價值；不僅要能呈現出臺灣的時代精神，且能呈現臺灣文化的主體性，這是這個獎另外一層更深的意義。

今年適逢「臺灣文化協會」創立100周年，他希望這個獎能夠讓臺灣人回顧過去百年臺灣文化的脈絡，也重新思考下一個百年臺灣文化發展的各種可能性，「換句話說，今年這個獎項有特殊的意義，責任也重大」。

(中時 )