諾富特群聚延燒雙北，永和永平國小因為鄰近確診個案造訪餐廳宣布本周末校慶停辦。新北市長侯友宜3日表示，校慶取消學校有不同考量，他也宣布所有的園遊會有吃的，都不可以辦，一切簡單隆重希望能把防疫做到位。

永平國小官網公告指出，因應永和區出現本土案例足跡，為防範疫情群聚傳染風險，決議本週六（5月8日）校慶取消辦理，感謝各界長官、貴賓及全校家長對本校的支持與愛護。全校師生將會加強相關防疫措施，照顧好每一位永平師生的健康，一起共度非常時期的考驗。

侯友宜3日出席林口新北特殊教育學校活動時表示，不管活動有沒有取消，起碼一定要做到幾點，學校裡面本來就有三級防護健康五原則一定要落實以外，學校裡面在這段時間更要掌控人數。

侯友宜也強調，所有的園遊會有吃的都不可以辦，學校評估可以取消就取消，沒有辦法取消的視狀況把防疫做到最到位，一切以防疫為主才是最重要的目的，所以學校的校慶教育局都會要求，評估好才會同意舉辦。

新北市教育局表示，校慶為各校自辦活動，針對目前疫情升溫，教育局已請各校事先進行風險評估，尊重各校決定取消或繼續辦理，若欲繼續辦理者，請學校控管參與對象及人數。

落實各項防疫措施，包含量體溫、全程戴口罩、落實實聯制等，並停辦販賣食物園遊會(活動中不飲食)。另1000人以上須報衛生局、消防局核定，以防範疫情群聚傳染風險。

(中時 )