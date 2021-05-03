本土疫情升溫，台股「驚」跌逾200點，股王爭霸戰卻悄悄上演，大立光(3008)開盤後隨即紅翻黑，摔下3100元大關後，持續走弱，股價最低觸3005元，矽力-KY(6415)卻在今日上演大逆襲，開高震盪走高，股價最高達3065元，撂倒大立光，再度登上台股股王寶座。

矽力-KY今年營運展望樂觀，預估今年營收目標維持20~30%成長，看好在5G、資料中心、車用電子等市場持續成長下，毛利率也將正向成長，長期毛利率將回到45~49%水準。

晶圓產能緊張，現階段8吋晶圓供給緊繃，據悉，矽力-KY部分某些客戶願意接受漲價，以確保產能，此將有助於矽力-KY今年的ASP。

大陸持續將5G視為發展重點，長線將繼續主導大陸5G基地台的PMIC(電源管理IC)市場，此趨勢有利於矽力-KY在未來幾年營運持續增長，儘管目前對基地台的建設仍維持審慎態度，但大陸工信部預計2021年將建設達60萬個5G基地台，大幅增加產業能見度，先前外資也預估，預計矽力-KY在2021年、2022年營收將分別成長13.7%、15.8%。

(時報資訊)