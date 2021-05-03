紀錄片《男人與他的海》導演黃嘉俊透過大銀幕看見絕美海洋，帶著片中兩位主角廖鴻基、金磊前往各地放映活動，全台票房突破300萬。台北海洋科技大學海洋休閒觀光系（簡稱台北海大海觀系）也搶先包場，校長林俊彥以該校擁有台灣唯一河、海港碼頭為榮，「我們台北海大除以海為名外，更積極參與各項海洋事務推展，接軌產官學界，期許除『以海為傲』外，也將持續強化本校引領各項海洋事務與貢獻專業之重要地位」。包場當天除台北海大海洋休閒觀光系碩士班、大學部師生外，海洋休閒觀光產業界代表貴賓以及畢業校友，超過百人共同觀賞，主辦單位牽猴子以及信義威秀經理於開場前蒞臨。

一名熱愛海洋的陳同學看完紀錄片激動得快哭了，他說好久沒有出海了，「很感動，尤其片中充斥各種海洋的畫面，水上水下，美麗的藍色以及鯨魚，都跟課堂上學習的連結，建議系上可以多辦理這一類型的活動。」「看完之後，很佩服主角能夠義無反顧的奔向海洋，自己很熱愛潛水與衝浪，也期待暑假有機會在海邊long stay.」另一名吳同學也表示，疫情將過，很期待趕快下海看魚。

台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克表示，「我覺得這個片子真的很適合海洋休閒觀光系，充滿海洋元素，也能跟海洋生物互動，可以從生命經驗去感受海洋，真的很棒！」他還說，台北海大海洋休閒觀光系，就是在海洋的場域裡，發展所有觀光休閒活動的產業。核心特色就是悠遊在水上水下，遊玩其間。「只要喜愛海洋場域的人，都會來就讀我們系，就可以走在國際潮流以及國家政策的浪頭上，做最完整的訓練與準備，隨時起乘。」

《男人與他的海》片中紀錄兩位主角作為故事主軸，一為海洋文學作家廖鴻基的海洋文學創作生命，以及漂流黑潮的史詩壯遊，其二為水下鯨豚攝影師金磊義無反顧投身海洋，用生命拍攝海洋的故事。

台北海大包場《男人與他的海》紀錄片。（台北海大提供）

海觀系主任黃妍榛指出，「熱愛海洋的人，都是有故事的人」。期許所有愛海、親海的每一位海洋之子，如同歌詞中所唱到：「我是魚，隨時睡醒，隨時啟程。跟著海洋休閒觀光系的腳步，一起進入海洋，享受海洋、擁抱海洋！」

台北海大包場《男人與他的海》紀錄片。（台北海大提供）

台北海大校長林俊彥。（台北海大提供）

台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克。（台北海大提供）

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